Ulm

18:30 Uhr

Mehr Windräder sollen kommen – doch gebaut werden sie nicht

Plus In der Region soll der Anteil der erneuerbaren Energien zunehmen, zumindest in einem Bereich sind die Zahlen schon gut. Was den weiteren Fortschritt bremst.

Von Sebastian Mayr

Zwei Prozent der Landesfläche sollen mit Anlagen für erneuerbare Energie bebaut werden. In Baden-Württemberg ist dieses Ziel seit Oktober 2021 festgelegt, enthalten ist es auch im Koalitionsvertag der neuen Bundesregierung. In der Region stehen solche Energiequellen auf etwas mehr als einem halben Prozent der Fläche. Neue Anlagen müssen also her – aber nicht nur wegen der Vorgaben. Im Planungsausschuss des Regionalverbands Donau-Iller (RVDI) verwies der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) auf die Abschaltung des Atomkraftwerks Gundremmingen: Es gehe um die Versorgungssicherheit, die Sorgen aus der Wirtschaft seien nicht klein. Doch es gibt Schwierigkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

