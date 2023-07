Donausteg zwischen Friedrichsau und Offenhausen ist wieder auf

Seit Pfingstmontag war er geschlossen: Am Freitagmorgen des Schwörwochenendes ist die wichtige Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm wieder geöffnet.

Es war der bisherige Aufreger des Sommers: die Schließung der Friedrichsaubrücke. Eine der wichtigsten Achsen der Stadt für Menschen, die zwischen Pfuhl, Burlafingen, Offenhausen und Ulm pendeln. Und auch die Gastronomie rund um die Aue sowie das Ulmer Zelt spürten den nachlassenden Menschenstrom.

Die Friedrichsaubrücke, auch Donausteg genannt, die Ulm mit Neu-Ulm verbindet, wurde am Freitagmorgen wieder eröffnet. Foto: Oliver Helmst�dter

So wird der Donausteg zwischen Ulm und Neu-Ulm gestützt

Seit Freitagmorgen ist der marode Steg wieder offen: Der Strom an Radlerinnen und Radlern sowie Fußgängerinnen und Fußgängern wird jetzt durch Barrieren und auf dem Boden aufgemalten Pfeilen gelenkt. Radelnde müssen an der errichteten Engstelle absteigen und das Rad bis zum Ende der Engstelle schieben. "Notstapel“ wurden an beiden Enden der maroden Brücke eingebaut. Diese übereinanderliegenden Metallplatten an den Widerlagern sollen verhindern, dass die Brücke sich plötzlich setzt. Ein gewisses "Spiel" auf Walzen hat die Brücke auch weiterhin, wie ein Beschäftigter einer Münchner Firma vor Ort sagte.



Die Friedrichsaubrücke, auch Donausteg genannt, die Ulm mit Neu-Ulm verbindet, wurde am Freitagmorgen auch auf Ulmer Seite wieder eröffnet. Foto: Oliver Helmst�dter

Die Stadt Neu-Ulm wies bereits vor Tagen darauf hin, dass der Steg am Schwörwochenende nur zum Queren der Donau, nicht aber zum Aufenthalt genutzt werden darf. Nur so könne gewährleistet werden, dass der Steg wie benötigt entsprechend entlastet wird und somit auch weiterhin als Verbindung zwischen Neu-Ulm und Ulm für alle zur Verfügung steht und offen bleiben kann.

