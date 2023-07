Gesperrter Donausteg soll zum Schwörwochenende wieder geöffnet werden

Seit Wochen ist die Donaubrücke zwischen Offenhausen und Friedrichsau gesperrt. Unter bestimmten Voraussetzungen soll die Sperrung jetzt aufgehoben werden.

Es nervt viele Menschen seit Pfingsten: Wegen Einsturzgefahr ist der Donausteg, die Verbindung für Fußgänger und Fußgängerinnen zwischen Ulm und Neu-Ulm, gesperrt. Wer also von Offenhausen aus in Richtung Friedrichsau oder übergekehrt will, muss aktuell längere Umwege in Kauf nehmen. Der Hintergrund: Die Brücken und Brückenbauwerke in der Stadt Neu-Ulm werden alle drei Jahre auf ihren Zustand hin untersucht. Der Donausteg fiel wegen Einsturzgefahr durch, die Brücke wurde gesperrt. Aber wie lange noch?

Zwei Ingenieurbüros - eines aus Kempten, das andere aus München - hatten das Bauwerk aus der Jahr 1974 kürzlich auf Herz und Nieren untersucht. Bei sogenannten Bauteilöffnungen wurden Teile des Stegs Ende Juni von Fachfirmen freigelegt und unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen liegen nun vor und wurden am heutigen Donnerstag, 6. Juli, bei einem Vor-Ort-Termin mehreren Medienvertretern vorgestellt.

Donausteg in Neu-Ulm soll wieder geöffnet werden - unter diesen Voraussetzungen

Demnach könne die Brücke unter bestimmten Voraussetzungen bis auf Weiteres wieder für den Rad- und Füßgängerverkehr freigegeben werden. Dafür aber müssten sogenannte Notunterstützungen eingebaut werden. Das soll voraussichtlich in Kalenderwoche 29, also ab dem 17. Juli erfolgen. Zudem müssten die Widerlager entlastet werden.

Schwörmontag mitsamt Nabada ist am 24. Juli. Ziel der Wiedereröffnung soll laut Stadtverwaltung der Freitag vor dem Schwörwochenende sein. Damit die Brücke zur Lichterserenade wieder zur Verfügung steht. Für den SV Offenhausen kommt diese Ankündigung wohl zu spät. Der Sportverein hat sein Sommerfest zwischenzeitlich abgesagt.

Brücke über die Donau wochenlang gesperrt: Petition aus Neu-Ulm gestartet

Der Frust im bayerischen Teil der Donauauen war und ist nach wie vor groß: Über 1500 Menschen unterzeichneten die Online-Petition "Forderung: Donausteg Sperrung aufheben" der beiden Neu-Ulmerinnen Sibylle Palfi und Carima Mcilhone. (heo/krom)

Lesen Sie dazu auch