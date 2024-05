Packen für Wacken: Drogeriemarktkette Müller liefert aufs Rockfestival

Die Ulmer Drogeriemarktkette geht neue Wege: Das Unternehmen ist Sponsor des größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Eine Kampfansage an dm und Rossmann?

Was Lidl seit Jahren für "Rock am Ring" und " Rock im Park" ist, will der Müller Drogeriemarkt für Wacken werden: Lieferant eines Megafestivals. Wie das immer noch vom 91-jährigen Erwin Müller geführte Unternehmen schriftlich mitteilt, ist das Unternehmen mit Sitz im Norden Ulms zum ersten Mal in der Firmengeschichte "Teil des legendären Wacken Open Air". Und das, obwohl Müller in Schleswig-Holstein bislang praktisch nicht präsent ist.

Keine Sorge, der Firmeninhaber, der sich vor dem Ulmer Landgericht mit seinen Adoptivkindern um das Erbe zofft, ist nicht Teil des Line-ups, des Festivals, das vom 28. Juli bis zum 3. August terminiert ist. Aber auf dem Gelände hoch im Norden der Republik soll auf dem „Farmers Market“ eine Müller-Filiale mit sechs Kassen entstehen. 300 Artikel sollen vor Ort vorrätig sein, wie das Unternehmen mitteilt.

Erwin Müller ist nicht als Metalhead bekannt

Unter dem Slogan „Packen für Wacken“ bewirbt Müller ein "Click & Collect Konzept", also einen Vorab-Bestell-Service. Im Zeitraum vom 1. bis zum 14. Juli kann im Müller Online-Store erst bestellt und dann direkt aufs Festivalgelände geliefert werden.

Erwin Müller: nicht als Metalhead bekannt. Foto: Breuel-bild/jason Harrell

Und weil das Ulmer Unternehmen genau weiß, dass Geschäftsführer Erwin Müller eher mit dem Märchenkönig Ludwig als Heavy Metal assoziiert wird, versucht er sich durch den Verkauf von Tonträgern auf dem Acker in Schleswig-Holstein Glaubwürdigkeit unter Hart-Metallern zu ergattern: Und zwar mit einer "mobilen Plattenbörse als Metal-Truck-Store"- Direkt auf dem Wacken-Areal positioniert sich Müller in einem umgebauten 15-Tonner einem "umfassenden Sortiment vieler alter und neuer Metal-Acts auf Vinyl". Die diesjährigen Headliner des Festivals, wie die Scorpions sind freilich auch dabei, versprochen werden Verlosungen original signierter Platten der Acts sein.

Wacken kann nicht nur aus Wettergründen eine anstrengende Veranstaltung sein. Dieses Jahr könnte es auch, was die Line-up angeht, besonderes Gedränge geben. Denn Gerüchte machen die Runde, dass AC/DC beim diesjährigen Wacken-Festival auftreten. Der Grund für die mögliche Premiere der Kultrocker dort, ist eine sehr auffällige Lücke im Tourplan. Und damit die auch ohne AC/DC-Bestätigung ausverkauften erwarteten 85.000 Metalheads genügend Kraft für das Festival haben, lässt Müller aus seinem Zentrallager im Ulmer Norden unzählige Dosen seines eigenen Energiedrinks nach Wacken karren: "Typhoon Energy". Die neue Eigenmarke werde sich auch auf dem gesamten Festivalgelände als Sponsor präsentieren. Ein selbstbewusster Schritt in Anbetracht namhafter Konkurrenz wie Red Bull und Co.

Der Ulmer Drogeriekonzern beliefert jetzt das Wacken-Festival. Das ist Neuland für Erwin Müller. Foto: SWILLUS/ICS Festival Service GmbH/NFP

Wacken: ein Angriff des Ulmers auf dm und Rossmann?

Selbstbewusst ist überhaupt das ganze Engagement in Wacken: Die Konkurrenz von Müller, bundesweit sind das insbesondere dm und Rossmann, könnten das Wacken Engagement als Kampfansage deuten: Denn das Müller-Filialnetz, ist zwar deutschlandweit gewoben, doch die 942 Geschäfte davon 579 in Deutschland mit ihren 35.000 Beschäftigten, konzentrieren sich eher im Süden der Republik. In Schleswig-Holstein betreibt Müller nur einen einzigen Shop: in Flensburg. Rossmann und dm haben hier ein Vielfaches an Geschäften.