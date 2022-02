Spaziergänger vermeiden diesmal den Gang nach Neu-Ulm

Wieder marschieren tausende von Menschen durch Ulm, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Doch am Freitag wählen sie den Weg nach Westen.

Die Stadt Ulm hatte diesmal eine verschärfte Gangart gegenüber den sogenannte Spaziergängern angekündigt und einige Verbote erlassen. Doch das hielt tausende Menschen nicht davon ab, am Freitagabend durch Ulm zu laufen, auch der heraufziehende Orkan Zeynep bildete für sie kein Hindernis. Doch diesmal nahen die Demonstranten eine andere Route.

Spaziergänger blockieren in Ulm den Verkehr

Waren sie in den vergangenen Wochen meist auch nach Neu-Ulm gegangen, so liefen die Menschen diesmal durchs Stadtzentrum und einen Teil der Weststadt. Dabei blockierten sie zeitweilig den Verkehr auf einer der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt, dem Bismarckring. Während sie "Freiheit" forderten, kamen dort die Autos nicht mehr weiter.

Die Stadt Ulm hatte in einer Allgemeinverfügung festgelegt, dass die "Spaziergänger" unterwegs nicht mehr essen und trinken dürfen, denn das wurde gerne als Vorwand genommen, um die vorgeschriebenen Masken unten zu lassen. Außerdem durften keine Musik-Abspielgeräte sowie Lautsprecher mitgeführt werden. Die Demonstranten machten dafür Lärm mit Tröten, Pfeifen, Schlagwerk und Stimme. Wie viele Menschen unterwegs waren, darüber gibt es keine verlässlichen Schätzungen. Der Demonstrationszug zerstreute sich, als er nach rund zwei Stunden wieder am Münsterplatz angekommen war. Auch eine Gegendemosntration gab es wieder auf dem Platz, an der aber deutlich weniger Menschen teilnahmen.

Polizei zeigt einige "Spaziergänger" an

Mit starken Kräften war die Ulmer Polizei vor Ort, auch Anti-Konflikt-Teams waren wieder im Einsatz. Der nicht angemeldete Aufzug zog von der Ulmer Innenstadt in Richtung Weststadt bis zum Theodor-Heuss-Platz, bevor die Teilnehmer wieder zum Münsterplatz zogen. Dabei musste die Polizei den Verkehr regeln und es kam teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, heißt es im Polizeibericht, der am späten Abend verbreitet wurde. Sechs "Spaziergänger" bekommen Anzeigen, da sie während der Versammlung vermummt waren. Eine weitere Person wird wegen Beleidigung eines Polizeibeamten angezeigt. Gegen einige Demonstranten wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen verhängt, da sie gegen die Allgemeinverfügung verstießen. Die Versammlung am Münster verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. (AZ)

