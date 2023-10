Ulm

vor 20 Min.

Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden: So rüsten sich Polizei und SSV Ulm

Deutlich mehr Betrieb ist seit dem Aufstieg des SSV Ulm 1846 Fußball in die 3. Liga auch im Gästefanblock. Vor allem der Einsatz von Pyrotechnik macht den Vereinsverantwortlichen Sorgen.

Plus Am Sonntag spielt Ulm gegen Dresden. Das Donaustadion ist ausverkauft, die Partie gilt als "Hochrisikospiel". Was der Sicherheitsbeauftragte der Spatzen sagt.

Von Stephan Schöttl

Nach 22 Jahren ist der SSV Ulm 1846 Fußball zurück im Profigeschäft, als Drittligist spielt er wieder auf der bundesweiten Bühne. Das bedeutet unter anderem: mehr Aufmerksamkeit, mehr Fans im Stadion - aber auch mehr Arbeit für die Verantwortlichen und mehr Polizeipräsenz. Vor gut eineinhalb Wochen war das Donaustadion gegen den TSV 1860 München mit 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft, die Straßen rund um die Spielstätte vor und nach der Partie gesperrt. Aus Sicherheitsgründen. Blaulicht erhellte den Nachthimmel an der Friedrichsau, Einsatzkräfte waren auf Motorrädern und Pferden im ganzen Stadtgebiet unterwegs. Ein ähnliches Szenario ist am Sonntag zu erwarten. Dann ist mit Dynamo Dresden nicht nur der Tabellenführer der 3. Liga zum Spitzenspiel zu Gast bei den Spatzen, sondern auch eine Mannschaft, deren Fans der Ruf vorauseilt, immer wieder für Eklats und Ausschreitungen zu sorgen. Dass das die Aufgabe für den gastgebenden Verein und die Sicherheitsbehörden in Ulm nicht erleichtert, weiß auch Sebastian Basler, Leiter für die Bereiche Sicherheit und Fans beim SSV Ulm 1846 Fußball.

Der 36-Jährige ist zuständig für den reibungslosen Ablauf der Spieltage, aber auch Bindeglied zwischen Verein und Fans. Er sieht dem Heimspiel am Sonntag, das als sogenanntes "Hochrisikospiel" eingestuft worden ist, mit Vorfreude und frei von Vorurteilen entgegen. Basler meint: „Man darf das mit dem Risiko- oder Hochrisikospiel als Zuschauer nicht immer so extrem sehen. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, die unter anderem die Stärke des Sicherheitsdienstes und der Polizei bestimmt. Man stuft diese Spiele aufgrund von Erfahrungen höher ein, um das bestmögliche und sicherste Stadionerlebnis zu gewährleisten. Das heißt nicht, dass es bei jedem Spiel, bei dem viel Polizei da ist, auch krachen muss. Wir haben vor jedem Spiel eine Sicherheitsbesprechung, man tauscht sich aus – und geht letztlich meistens den gemeinsamen Weg bei der Bewertung der Spiele.“

