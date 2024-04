Unfall bei Wiblingen: Radfahrer kracht in Auto und wird schwer verletzt

Der Mann war mit seinem Pedelec bei Ulm-Wiblinegn unterwegs. Er soll alkoholisiert gewesen sein. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

Ein 63-Jähriger ist am Montagmittag bei einem Unfall in Ulm-Wiblingen schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben in ein Auto gekracht. Er soll alkoholisiert gewesen sein.

Gegen 13.20 Uhr war der 63-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Radweg von der Ravensburger Straße kommend in Richtung Wiblinger Ring unterwegs. Ohne abzusteigen und ohne auf den Verkehr zu achten soll er die Pfullendorfer Straße auf einem Fußgängerüberweg überquert haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 85-Jährigen. Der befuhr den Wiblinger Ring in Richtung Wiblinger Allee. Laut Zeugen befand sich der Dacia Sandero bereits auf dem Fußgängerüberweg, als es zur Kollision kam.

Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Dabei hätten die Beamten festgestellt, dass der Radfahrer Alkohol getrunken hatte. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 63-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Radfahrer erwartet eine Anzeige von der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird azf etwa 2000 Euro geschätzt. (AZ)