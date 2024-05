Unfall nahe der Donauhalle in Ulm: Auto kracht gegen Straßenbahn

Eine 72-Jährige achtete wohl nicht auf die Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß.

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Ulm mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand. Jetzt entstand ein Gesamtschaden von 7500 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 72-Jährige um 16.24 Uhr mit ihrem Audi in der Böfinger Straße unterwegs. Dort fuhr sie bei der Donauhalle rückwärts und achtete wohl nicht auf die von links kommende Straßenbahn. Es kam zum Unfall. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Der Schaden am Audi wird auf 2500 Euro geschätzt, an der Bahn auf 5000 Euro. (AZ)