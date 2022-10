Ulmer Wallstraßenbrücke wird wohl früher ersetzt

Plus Ulm wollte das Risiko vermeiden, doch nun führt kein Weg daran vorbei: Ab 2026 soll die Wallstraßenbrücke bei Ikea ersetzt werden, parallel entsteht der Tunnel.

Eigentlich sollte die marode Wallstraßenbrücke über die Bahngleise bei Ikea Anfang der 2030er-Jahre abgerissen und neu gebaut werden. Doch nun soll dort früher gearbeitet werden – und unter gehörigem Zeitdruck. Notgedrungen geht die Stadt Risiken ein, die sie unbedingt vermeiden wollte. In den kommenden Jahren muss nahezu überall entlang der B10 gleichzeitig gearbeitet werden.