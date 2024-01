Ulm-Wiblingen

vor 20 Min.

Trauerfeier für getötete 15-Jährige: "Bin jetzt vereint mit meinem Papa"

Angehörige, Freunde und Bekannte haben bei einer Trauerfeier an der Ditib-Moschee in Ulm Abschied von der getöteten 15-Jährigen genommen.

Plus Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in einem Wald bei Ulm-Wiblingen haben Angehörige, Freunde und Bekannte Abschied genommen. Derweil dauern die Ermittlungen an.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

An ihren Jacken haben Freunde der Getöteten ein Stückchen Papier geheftet. Darauf zu sehen ist ein Foto von der 15-Jährigen sowie ihrem schon vor Jahren bei einem Unfall verstorbenen Vater. Darunter ein letzter Gruß: "Ich bin jetzt vereint mit meinem Papa, diese falsche Welt könnt ihr behalten", so in etwa die ins Deutsche übersetzte Botschaft.

Eine Woche nach der brutalen Gewalttat in einem Waldstück bei Ulm-Wiblingen nahmen am Donnerstagnachmittag Angehörige und Bekannte bei einer Trauerfeier an der Ditib-Moschee in Ulm Abschied. Derweil laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen