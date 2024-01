Weißenhorn

06:00 Uhr

Ampel statt Kreisverkehr? Online-Petition spricht sich gegen geplanten Umbau aus

Der Kreisverkehr am V-Markt in Weißenhorn soll in eine Ampelkreuzung umgebaut werden. Eine Online-Petition, die sich dagegen ausspricht, erfährt reichlich Zuspruch.

Plus Dass der Kreisel beim V-Markt in Weißenhorn durch eine Ampelkreuzung ersetzt werden soll, hat für Irritationen in Weißenhorn gesorgt. Eine Petition erfährt nun reichlich Zuspruch.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Ampel statt Kreisverkehr beim V-Markt? In Weißenhorn hat die Ankündigung des geplanten Vorhabens für Furore und in Teilen auch größeres Unverständnis gesorgt. Im Internet ist daher zwischenzeitlich eine Petition gestartet worden, die sich gegen den anvisierten Umbau richtet. Das Rondell an der Kreuzung von Illerberger und Herzog-Georg-Straße durch eine Ampelanlage zu ersetzen, wird dort als "inakzeptabel" bezeichnet. Hunderte Unterschriften gibt es bereits. Im Gespräch mit unserer Redaktion begründet der Initiator die Aktion, Behördenvertreter erklären derweil ihre Sicht der Dinge.

Schon länger wird nach einer Lösung für den Stau zu Stoßzeiten an der betreffenden Stelle gesucht. Anfang November stellte ein Vertreter des Staatlichen Bauamts Krumbach im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Kreistages dann einen konkreteren Plan für eine Lösung vor: Nach dem Bau des neuen Feuerwehrhauses an der Emershofer Straße sollen Mitte 2025 die Arbeiten für eine Ampelanlage starten und der Kreisel verschwinden. Rund 2,4 Millionen Euro soll der Umbau insgesamt kosten, wenngleich lediglich rund 240.000 Euro vom Landkreis Neu-Ulm zu zahlen wären. Den Rest übernehme der Freistaat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen