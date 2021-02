vor 35 Min.

Änderungen bei „Jugend musiziert“

Regionalwettbewerbe wurden verschoben

Wegen der Corona-Krise und damit einhergehender Einschränkungen des öffentlichen Lebens ergeben sich für den Wettbewerb „Jugend musiziert 2021“ grundlegende Änderungen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurden alle bis Mitte Februar terminierten bayerischen Regionalwettbewerbe abgesagt.

Für Teilnehmende der Altersgruppen Ia, Ib und II werden Regionalwettbewerbe durchgeführt, sobald diese als Präsenzveranstaltungen möglich sind. Für Ingolstadt und die Landkreise Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen ist der Regionalwettbewerb für diese beiden Altersgruppen für Samstag, 8. Mai, geplant. Dieser Wettbewerb – so heißt es in dem Schreiben weiter – wird ausschließlich für die Teilnehmenden durchgeführt, die bereits angemeldet sind. Neuanmeldungen sind nicht möglich. Für die Altersgruppe II wird es am 26. und 27. Juni in Kempten einen eigenen Landeswettbewerb geben.

Teilnehmende der Altersgruppen III bis VII können bis Sonntag, 7. März, ein Video ihres Wettbewerbsbeitrages an den bayerischen Landesausschuss Jugend musiziert hochladen. Der geplante Video-Wettbewerb in Kempten Anfang März mit anwesenden Jurys musste ebenfalls abgesagt werden. Der Ablauf der Bewertungen durch Fachjurys wird derzeit vom Landesausschuss organisiert.

Mit dieser digitalen Form des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ soll den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Beiträge einer Jury zu präsentieren und bewerten zu lassen und so gegebenenfalls beim Bundeswettbewerb vom 20. bis 27. Mai in der Hansestadt Bremen und Bremerhaven teilnehmen zu können. Allerdings ist weiterhin eine Komplettabsage des Landeswettbewerbs nicht auszuschließen, schreiben die Veranstalter in ihrer Mitteilung. (nr)

Weitere Informationen zu den Regionalwettbewerben von „Jugend musiziert“ 2021 gibt es per E-Mail an jugend.musiziert@ingolstadt.de.

