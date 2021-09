Bundestagswahl 2021

SPD im Wahlkreis Ingolstadt: „Dieser Abend macht Mut“

Plus Nach diesen Wahlen könnte die SPD den Kanzler stellen. Auch in der Region haben mehr Wähler für die Sozialdemokraten gestimmt.

Von Luzia Grasser

Es war Punkt 18 Uhr, da rissen die Mitglieder der SPD im Gewerkschaftshaus am Ingolstädter Paradeplatz die Hände in die Höhe. Die ersten Prognosen, die über den Bildschirm flimmerten, versprachen, was sich die Genossen erhofft hatten: Die CSU lag bei 24 Prozent, die SPD zwei Prozentpunkte drüber. Und auch in der Region hatten mehr Wählerinnen und Wähler für die Sozialdemokraten votiert als noch vor vier Jahren. Damals erhielten sie gerade einmal 13,4 Prozent der Zweitstimmen, Werner Widuckel, Kreisvorsitzender der SPD im Landkreis, und damals Direktkandidat, kam nur auf ein paar Stimmen mehr. Die SPD war tief unten angekommen, hatte ihren Nimbus als Volkspartei verloren. Das hat sich geändert. „Im Moment möchte ich nur in der SPD sein“, sagt Ingolstadts Partei-Chef Christian De Lapuente mit Blick auf die ersten Hochrechnungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

