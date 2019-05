Das müssen Sie zum Thema PFC wissen

Plus Seit Jahren beschäftigen die Chemikalien Bewohner in der Region. Am Freitag findet eine Infoveranstaltung statt. Im Vorfeld dazu das Wichtigste im Überblick.

Das Thema PFC beschäftigt weiterhin die Menschen in der Region. Erst kürzlich gab es durch einen Bericht des Bayerischen Rundfunks bundesweite Resonanz zur Problematik. Nun scheint tatsächlich Bewegung in die PFC-Thematik zu kommen. Am Freitag, 10. Mai, um 17 Uhr findet im Sporthotel Dünstl eine Infoveranstaltung für die Bürger statt. Wir haben noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema PFC zusammengefasst.

Was ist PFC?

PFC ist die Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien. Das sind künstliche Stoffe, die unter anderem in Fassadenanstrichen, Teflon-Beschichtungen und Löschschaum vorkommen. Gerade letzterer ist für die Region von Belang, da Belastungen vor allem rund um die Flugplätze in Neuburg und Manching nachgewiesen worden sind und der Löschschaum der Bundeswehr als Auslöser gilt. Im Löschschaum bilden die PFC-Stoffe einen gleichmäßigen Wasserfilm, der den Brand erstickt. Da sie auf natürlichem Wege nicht abgebaut werden können, belasten sie mitunter die Umwelt.

Wie gefährlich ist PFC?

Dass PFC gefährlich sein kann, darüber ist sich die Wissenschaft einig. Nur das Wie scheint bisher ungeklärt. Die Stoffe stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Auch Entwicklungsstörungen und Darmerkrankungen sind nachgewiesen.

Wo in der Region ist eine PFC-Belastung festgestellt worden?

Auf dem Neuburger Nato-Flugplatz wurde 2013 erstmals festgestellt, dass sich PFC-Stoffe im Grundwasser befinden. Betroffen waren neben dem Gebiet rund um den Flugplatz auch der Zeller sowie der Rosinger Weiher und zwei landwirtschaftliche Bewässerungsbrunnen östlich beziehungsweise südöstlich des Flugplatzes. Die Trinkwasserschutzgebiete blieben von den giftigen Chemikalien verschont. Auch auf dem alten Bayernoil-Gelände in Ingolstadt und in Manching rund um den Flughafen, den die Bundeswehr betreibt, wurden PFC-Belastungen nachgewiesen. Der Landkreis Pfaffenhofen erließ daraufhin sogar eine Verfügung, dass Bewohner, die in belasteten Bereichen wohnen, bis 2032 ihre Grundstücke nicht mehr mit dem eigenen Brunnenwasser gießen dürfen, müssen ausgehobene Erde selbst reinigen, entsorgen und das dann bezahlen. Daraufhin gründete sich eine Bürgerinitiative. Kürzlich bestätigte sich dann auch der Verdacht, dass auf dem Muna-Gelände bei Weichering eine PFC-Kontamination vorliegt. In einem Löschweiher wurde dort eine erhöhte Konzentration der giftigen Stoffe nachgewiesen.

Was kann getan werden, um den belasteten Boden zu sanieren?

Wie eine solche Reinigung aussehen kann, davon haben sich Ende des vergangenen Jahres viele Betroffene in Ingolstadt überzeugen können. Auf dem Bayernoil-Gelände wurde ein rund 75 Hektar großes Areal saniert. Wie aufwendig das ist, zeigen ein paar Zahlen: Es fanden 1200 Sondenbohrungen statt, 250 Grundwassermessstellen wurden errichtet und es gab etwa 50.000 Laboranalysen. Untersucht wurde der Boden dabei auf Schadstoffparameter wie Mineralölkohlenwasserstoffe oder perfluorierte Kohlenwasserstoffe. Zudem setzten die Experten eine Aufbereitungsanlage ein, die belastetes Grundwasser reinigte, bevor es in die Donau-Auen floss.

Was ist seit den PFC-Entdeckungen geschehen?

Immer wieder ist die Rede davon, dass Betroffene in der PFC-Thematik vor allem Geduld bräuchten. Das liegt daran, dass zunächst unklar war, welche Gebiete mit PFC belastet sind. Es folgten zahlreiche Untersuchungen, um herauszufinden, an welchen Orten eine Sanierung notwendig ist. Diese kann – so will es eine strikte Verfahrensregelung – erst nach fünf Untersuchungsphasen stattfinden. Dabei wurden auch immer wieder das Trinkwasser sowie Obst und Gemüse überprüft. Die Ergebnisse waren allesamt negativ beziehungsweise unbedenklich. Betroffene kritisierten immer wieder die schlechte Informations- und Aufklärungsarbeit der Bundeswehr. Ende 2018 reichte es der Gemeinde Manching – sie verklagte als erste Kommune die Bundesrepublik Deutschland aufgrund der PFC-Belastungen. Mittlerweile beschäftigt sich auch der Bayerische Landtag mit der Problematik. Der Pfaffenhofener CSU-Landtagsabgeordnete Karl Straub forderte in einem Antrag die vollkommene Transparenz der PFC-Ausbreitung im Landkreis Pfaffenhofen. Sein Ziel sei es, „eine weitere Verunreinigung von Grund- und Oberflächenwasser zu stoppen, die belasteten Gebiete auf ein unbedenkliches Maß zu sanieren und die betroffenen Bürger zu unterstützen.“ SPD-Umweltexperte Florian von Brunn beispielsweise kritisierte, dass die Staatsregierung Infos nur stückchenweise herausgebe und die Bevölkerung damit im Unklaren lasse. Um Klarheit im Neuburger Raum kämpfen vor allem die Ortssprecher Günter Steinwand (Bruck-Maxweiler), Andreas Weis (Marienheim) und Roland Habermeier (Zell).

Worüber werden die Bürger bei der Veranstaltung am Freitag informiert?

Landrat Peter von der Grün wird in die Thematik einführen. Über die Situation am Nato-Standort Neuburg und am Munitionsdepot Weichering berichtet ein Vertreter der Bundeswehr. Umfassende Informationen zu den gesundheitlichen Risiken von PFC gibt ein Vertreter des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Auch Vertreter des Gesundheitsamtes, des Wasserwirtschaftsamtes sowie des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sind vor Ort, um auf Fragen einzugehen.

Eine Informationsveranstaltung für die Bürger zur PFC-Thematik findet am kommenden Freitag, 10. Mai, ab 17 Uhr im Sporthotel Dünstl, Am Eichet 8, in Neuburg statt. Am Montag, 20. Mai, informiert dann das Bundesministerium der Verteidigung am Flugplatz Manching. Beginn ist ebenfalls um 17 Uhr.