Der Kreis Pfaffenhofen ist die erfolgreichste Region in Deutschland

Pfaffenhofen und sein Umland erweisen sich im Focus-Money-Landkreis-Ranking als die erfolgreichste Region in Deutschland. Ingolstadt schafft es gerade noch in die Top 30.

Von Luzia Grasser

Es gab Zeiten, da hatte Ingolstadt einen der Spitzenplätze bei Städterankings scheinbar fest gebucht. Wenn es um Wirtschaftskraft, Dynamik und Zukunftsfähigkeit ging, da belegte die Schanz regelmäßig einen der vordersten Plätze. Ingolstadt war die Boom-Town schlechthin. Sind diese Zeiten nun vorbei?

Ingolstadt ist auf Platz 30 im Ranking gelandet

Zu Jahresbeginn hat das Magazin Focus Money sein alljährliches Landkreis-Ranking veröffentlicht. Darin werden alle deutschen Landkreise und kreisfreien Städte – sofern die entsprechenden Daten vorliegen – hinsichtlich ihrer Wirtschaftskraft verglichen. Insgesamt 374 Regionen zwischen Allgäu und Nordsee hat das Magazin genauer unter der Lupe und anhand sieben verschiedener Kriterien, darunter Arbeitslosenquote und Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, bewertet. Vor fünf Jahren noch stand Ingolstadt ganz oben, galt als erfolgreichste Region in Deutschland. Und jetzt? Hat es die Stadt gerade einmal noch in die Top 30 der Liste geschafft. Platz 30 also im Jahr 2019, im Jahr zuvor lag Ingolstadt noch auf Platz 15. Damit ist die Stadt nochmals um 15 Plätze nach unten gerutscht. Stattdessen hat der Nachbarlandkreis Pfaffenhofen die Spitzenposition erobert.

Das Bevölkerungswachstum in Ingolstadt schwächt sich ab

Ingolstadt, seit jeher abhängig von der Automobilindustrie, zeigte im vergangenen Jahr bereits einige Anzeichen, die auf eine Abschwächung des teils enormen Wachstums in den vergangenen Jahren hinweisen. So sind nach einer Erhebung des Immobilienverbands Deutschland die Mietpreise für Bestandswohnungen zuletzt um fünf Prozent zurückgegangen. Und auch die sprunghafte Einwohnerentwicklung mit teils einem Plus von 1400 pro Jahr scheint gebremst. Im vergangenen Jahr ist Ingolstadt um rund 1000 Personen gewachsen. Zieht man davon noch die Bewohner des Anker-Zentrums ab, die im Verlauf des vergangenen Jahres dem Landkreis Pfaffenhofen zugeschlagen wurden, hatte Ingolstadt zum Jahreswechsel 600 Einwohner mehr als noch ein Jahr zuvor.

Pfaffenhofen, das bereits 2011 auf Platz eins stand, punktet beim Focus-Ranking insbesondere bei den Investitionen von Gewerbebetrieben und der Bruttowertschöpfung je Beschäftigtem. „International agierende Großunternehmen und dazu eine Vielfalt an gesunden mittelständischen Betrieben – der ausgewogene Brachenmix ist mit das größte Kapital für die Wirtschaftsstärke unseres Kreises“, wird Johannes Hofner, Vorstand des Kommunalunternehmens Strukturentwicklung im Landkreis Pfaffenhofen im Magazin zitiert.

