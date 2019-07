vor 9 Min.

Die Linke in Neuburg organisiert sich neu

Aus der Basisorganisation Neuburg wird der Ortsverband Neuburg-Schrobenhausen. Die neue Doppelspitze der Linken bilden Gabriele Nava und Michael Wittmair.

Von Marcel Rother

Die Kommunalwahlen im kommenden Jahr bringen Bewegung in die Parteienlandschaft. Die Neuburger Linke, bisher als Basisorganisation (BO) organisiert, hat am Mittwochabend in der Rennbahn einen Ortsverband Neuburg-Schrobenhausen gegründet und einen neuen Vorstand mit Doppelspitze gewählt. Damit will sich die Partei inhaltlich und personell auf eine breitere Basis stellen.

Bislang gehörten die 20 Mitglieder der BO Neuburg dem Kreisverband Region Ingolstadt an, erklärte der bisherige Sprecher der BO Neuburg, Roland Keller. Dem rund 120 Mitglieder starken Kreisverband gehören neben Ingolstadt die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen an. „Aber wir wollten selbstständiger werden“, sagt Keller. Dazu war es notwendig, „die lockere Struktur einer Basisorganisation ohne Vorstand und offizielle Kompetenzen“ durch einen Ortsverband zu ersetzen. Im Gegensatz zu früher ist dieser nicht mehr bei allen Entscheidungen von der Zustimmung des Kreisverbandes abhängig.

Die Linke: Ein Ortsverband Neuburg-Schrobenhausen hat Vorteile

Ein weiterer Vorteil, den sich die Partei von der Gründung eines Ortsverbandes verspricht, ist die Aufwertung der politischen Arbeit. „Vor allem mit Blick auf die Kommunalwahlen wollen wir die Arbeit inhaltlich und personell auf eine breitere Basis stellen“, sagt Keller. Er selbst sei inzwischen 70 Jahre alt und nach Jahren als Sprecher der BO Neuburg sei ein bisschen die Luft raus. „Es ist Zeit, dass sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt und Jüngere nachrücken.“

Eine der Jüngeren, die an der neu gewählten Doppelspitze des Vorstands für den Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen stehen, ist Gabriele Nava aus Neuburg. Sie ging für die Linke bereits als Kandidatin für den Landtag ins Rennen und setzt sich als verheiratete Mutter eines Sohnes vor allem für Frauenrechte, bezahlbare Mieten und das Thema Gewerkschaften ein. Den zweiten Teil der Doppelspitze bildet Michael Wittmair. Er ist seit Mai Mitglied der Linken und will sich als selbstständiger Kaufmann mit einem Fotogeschäft in Neuburg vor allem für die Themen Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und eine neue Verkehrspolitik in Neuburg stark machen. Roland Keller und die Neuburger Vhs-Dozentin Henriette Appel wurden zu Beisitzern im neuen Ortsverband gewählt.

Der neue Ortsverband der Linken soll die politische Arbeit stärken

Durch den Ortsverband soll die politische Arbeit im gesamten Landkreis, vor allem in Schrobenhausen gestärkt werden. Zum Beispiel wolle die Partei in Schrobenhausen für den Kreistag kandidieren, sagt Keller. Bisher habe das Hauptaugenmerk auf Neuburg gelegen. Die wöchentlichen offenen linken Gesprächskreise in Neuburg würden jedoch fortgesetzt. Diese Themenabende seien ein Erfolgsmodell und hätten viel Zuspruch erfahren – auch aus Reihen der Nichtmitglieder. Deshalb will die Partei an ihrer offenen Arbeit festhalten und bei der nächsten Kommunalwahl sogar ein Novum wagen: Es wird eine offene Liste geben, auf der unter dem Label des neuen Ortsverbandes auch Personen kandidieren können, die nicht Mitglied der Linken, sondern parteilos oder Mitglied einer anderen Partei sind.

„Es gibt viele Gruppen, die mit der konservativen Mehrheitspolitik im Stadtrat unzufrieden sind“, sagt Keller. Als Beispiele führt er Die PARTEI, die Piratenpartei oder bestimmte Bürgerinitiativen an. Zusammen könnten sie in Neuburg und dem Landkreis auf fünf bis sechs Prozent kommen – und damit Einfluss in den Rathäusern gewinnen. Auch einen eigenen OB-Kandidaten für Neuburg wollen sie noch vor der Sommerpause nominieren.

