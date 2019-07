vor 20 Min.

Grüne wünschen sich saubere Autos aus Oberbayern

Die oberbayerischen Grünen sprechen auf ihrem Betzirksparteitag in Neuburg über die Zukunft der Automobilindustrie.

Von Manfred Dittenhofer

Heiß ging es her am Samstag im Saal der Rennbahn. Und das im doppelten Sinne. Die Temperaturen waren tropisch, und auf dem Bezirksparteitag des Bündnis 90/ Die Grünen Oberbayern diskutierten 140 Delegierte über so wichtige Themen wie die Zukunft der Automobilindustrie. Darüber hinaus standen Vorstandswahlen an. Als Gastredner sprachen der Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, und die stellvertretende Bundesvorsitzende Jamila Schäfer.

Der Bezirksvorsitzende Markus Büchler, Mitglied des Landtags und Sprecher für Mobilität seiner Fraktion, fasste die von den oberbayerischen Grünen beschlossenen Forderungen zur Zukunft der Fahrzeugindustrie in Bayern zusammen und forderte: „Das saubere, emissionsfreie Fahrzeug von morgen soll aus Bayern und Oberbayern kommen! Um die Arbeitsplätze, die Wertschöpfung sowie die Steuerkraft in Oberbayern zu erhalten, braucht es eine industriepolitische Strategie, die Staats- und Bundesregierung bislang vermissen lassen. Unsere Konzepte bieten Orientierung und Sicherheit für Beschäftigte und unternehmerische Entscheidungen.“ Sowohl auf dem europäischen als auch dem globalen Markt stelle die innovative Fahrzeugindustrie eine Chance dar, die wahrgenommen werden müsse.

Grünen fordern Chancengleichheit für Stadt und Land

Zuvor hatte Ute Becker, bei der IHK München und Oberbayern Referatsleiterin Industrie und Innovationen, einen Vortrag gehalten über die Herausforderungen, denen sich die Autohersteller gerade stellen müssen. Sie plädierte vor allem dafür, die Regularien für die Forschung im Bereich autonomes Fahren so anzupassen, dass die deutsche Automobilindustrie auch weiterhin Innovationsführer bleiben könne. In den USA seien solche Fahrtests bereits Tagesgeschäft. Elektromobilität, neue Mobilitätskonzepte und wegfallende Arbeitsplätze durch die weniger komplexen E-Autos würden die Hersteller und die Zulieferer vor große Probleme stellen.

Ludwig Hartmann definierte das zentrale Leitmotiv für die Grünen, die nach dem guten Ergebnis der Europawahl einen kräftigen Aufwind verspüren: den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage für die Menschen. Zudem forderte er Chancengleichheit für Stadt und Land. Dazu gehöre die ärztliche Versorgung sowie die Bildungs- und Versorgungsinfrastruktur. Mit dem momentanen Aufwind sieht Hartmann die Grünen gut aufgestellt für die Kommunalwahlen im kommenden März. „Die Menschen wünschen sich Grüne in der Verantwortung – für eine gesunde Umwelt, den Kampf gegen die Erdüberhitzung, eine konsequente Gleichstellung von Frau und Mann und einen menschlichen Umgang mit Benachteiligten und Geflüchteten. Der Kampf für eine bessere Welt beginnt in unseren Städten und Gemeinden.“ Hartmann forderte alle auf, bei der grünen Politik mitzumachen.

Agnes Krumwiede bleibt Bezirksvorsitzende der Grünen

Bundesvorsitzende Jamila Schäfer ließ das Ergebnis der Europawahl Revue passieren. Viele Menschen würden den Umweltschutz sehr ernst nehmen und Veränderungen wollen. Die Rechtfertigungslast habe sich gedreht. Nicht mehr diejenigen, die Veränderung wollen, müssten sich rechtfertigen, sondern diejenigen, die nichts ändern würden. Auch in Europa sieht sie den grünen Gedanken auf dem Vormarsch, wünschte sich aber, dass die Stimme der Menschen in Europa mehr Gehör finden würde.

Als Bezirksvorstände wurden Agnes Krumwiede und Markus Büchler mit jeweils 90 Prozent der Stimmen bestätigt. Der Bezirksverband wächst schnell. Hatte er zum Jahreswechsel noch 5300 Mitglieder, liegt die Zahl der Mitglieder inzwischen bei 6200. Krumwiede kommentierte den Beschluss der Grünen zur kommunalen Kulturpolitik: „Für uns gehört die Kultur zur Daseinsvorsorge. Die Freiheit der Kunst ist das Fundament unserer Demokratie. Wir fordern insbesondere eine faire Bezahlung für alle Künstler und die Gleichstellung von Frauen im Kulturbetrieb.“ Die „Spezlwirtschaft“ im Kulturbetrieb auf Kommunalebene wollten die Grünen beenden durch transparente Förderkriterien und öffentliche Stellenausschreibungen.

