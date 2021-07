Ingolstadt

19.07.2021

"Griesmüllers": In Ingolstadt wird in der Altstadt wieder Bier gebraut

O’zapt is! Franz Rottenkolber pflegt die Tradition der Ingolstädter Stadtbrauereien und zapft ein echtes Griesmüllers. Der Name hat übrigens Tradition, ist es doch der alte Hausname der Familie.

Plus Mit der Brauerei Griesmüllers kehrt in die Altstadt von Ingolstadt die Brautradition zurück. Damit lässt Franz Rottenkolber eine Tradition wieder aufleben. Am Freitag ist Braubeginn.

Von Manfred Dittenhofer

Ob früher alles besser war, lässt sich wissenschaftlich nicht beweisen. Was sich aber nachvollziehen lässt, ist die Tatsache, dass es früher viel mehr Brauereien gegeben hat als heute. In der Ingolstädter Altstadt zum Beispiel gab es Ende des 19. Jahrhunderts 32 Brauereien. Und das zu einer Zeit, in der Ingolstadt noch nicht mal ein Zehntel der heutigen Bevölkerung hatte. Erarbeitet hat diese Erkenntnisse Franz Rottenkolber für seine Facharbeit am Reuchlin-Gymnasium.

