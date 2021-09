Neuwahl: SPD-Ortsverein Karlshuld bestätigt seine Spitze

Plus Bei der Versammlung des SPD-Ortsvereins Karlshuld zieht Kreisvorsitzender Werner Widuckel Bilanz zur Bundestagswahl. Warum er dabei trotz verhaltenem örtlichem Ergebnis bester Laune ist.

Es gab sicher schon Versammlungen der Karlshulder SPD, bei denen die Stimmung gedrückter war. „Die SPD ist wieder da“, frohlockte Vize-Vorsitzender Horst Stelzer und schwärmte bei der Hauptversammlung am Montag vom „historischen Tag“, der Bundestagswahl samt 26-Prozent-Ergebnis für die SPD.