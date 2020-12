vor 16 Min.

Karlshulder Schule holt sich Preis für Schülerzeitung

Plus Dem Kultusministerium war die diesjährige Ausgabe der Maurus-Gerle-Schule ein dritter Platz wert.

Von Andrea Hammerl

Mit dem dritten Preis im Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ in der Kategorie Mittelschule ist die Schülerzeitung der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld prämiert worden. Der Wettbewerb wird vom Bayerischen Kultusministerium gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung ausgelobt.

Das Redaktionsteam, dem im vergangenen Schuljahr insgesamt 14 Schüler der damaligen siebten, achten und neunten Jahrgangsstufen angehörten, hatte die mittlerweile vierte Ausgabe der Schülerzeitung unter erschwerten Bedingungen erstellen müssen. Auf 108 Seiten im quadratisch-praktisch-guten Format finden sich zum einen Daten und Namen der Schulfamilie, ein Kreuzworträtsel und Witze mit Bezug zur Schule, amüsante Interviews mit Lehrern und jede Menge Berichte „aus dem Schulleben“ – von der Warnwestenaktion des FC Ingolstadt und Kennenlernwandertag der ABC-Schützen über Nikolausbesuch, Plätzchenbacken, einen Ausflug nach München oder eine Märchenstunde. Auch das Coronavirus hat seinen Platz, nicht nur als stilisierte Zeichnung, sondern auch mit einigen Spezialbeiträgen wie „Die Coronazeit zuhause kreativ nutzen“. Wie sehr die Krise die Kinder trifft und bewegt, zeigt der abgebildete Reflexionszettel einer Grundschülerin. Unter dem Motto „Das Corona-Virus und ich“ konnten die Kinder unter anderem notieren, was ihnen während des Lockdowns am meisten gefehlt hatte, was sie sich für die Zeit nach Corona wünschen und was das Schönste an der Zeit zu Hause war.

Die Schülerzeitung an der Maurus-Gerle-Schule gibt es seit drei Jahren

Unterhaltsam die Idee, Einschulungsfotos von 13 Lehrern abzudrucken und die Leser raten zu lassen, wen sie da sehen. Getoppt wird die Doppelseite nur noch von den Korrekturhighlights, die nicht nur das stilisierte Coronavirus Tränen lachen lassen.

So sieht die Schülerzeitung der Maurus-Gerle-Schule aus. 108 Seiten ist sie dick. Bild: Andrea Hammerl

Ins Leben gerufen hat Lehrerin Theresa Ostermeier im Schuljahr 2017/18 das Projekt. Als sie die Schule wieder verließ, übergab sie es an Regina Michailov, die die prämierte vierte Ausgabe zusammen mit Förderlehrerin Martina Rupprecht betreute. Zum Redaktionsteam gehörten Alina Willmer, Leni Weber, Bastian Krauß, Katharina Emmel, Monique Karossy, Pauline Demuth, Anastasia Plaksin, Celina Kügler, Marina Grabrucker, Luca Elena Richter, Patrick Stifter, Kevin Wagner und Michelle Dittenhauser.

Am Schülerzeitungswettbewerb haben sich 80 Teams beworben

„Das ist ein toller Erfolg, die Zeitung zeigt, wie viele Aktivitäten wir an der Schule haben“, findet Rektor Rainer Seefried, der sehr stolz darauf ist, was die Schüler mit ihren Lehrern auf die Beine gestellt haben. Es sei schließlich keine Selbstverständlichkeit, überhaupt eine Schülerzeitung zu haben.

Am Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ haben sich insgesamt rund 80 Redaktionsteams aus ganz Bayern beteiligt, 21 davon wurden ausgezeichnet, je drei Sieger gab es in den sieben Kategorien Grundschulen, Mittelschulen, Förderschulen, Gymnasien, Realschulen, Berufsschulen und dem Sonderpreis Digitale Medien. Bewertet wurde die sprachliche und gestalterische Qualität der Schülerzeitungen. Die ersten Preise sind mit 500, die zweiten mit 300 und die dritten mit je 200 Euro dotiert.

