Karlskron-Pobenhausen

vor 51 Min.

"Love is in the Air“: Wallfahrt in Pobenhausen wird zur Herzensangelegenheit

Die Jugendwallfahrt auf dem Kalvarienberg wurde heuer auf einen liebevoll vom Vorbereitungsteam mitgestalteten Wallfahrtsgottesdienst mit Jugendpfarrer Dominik Zitzler beschränkt. Foto: Andrea Hammerl