Kommunalwahl 2020 in Bergheim: Ergebnisse zu Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Nach der Kommunalwahl 2020 in Bergheim finden Sie die Wahlergebnisse für Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl bei uns. Wie sehen die Ergebnisse am 15. März 2020 aus?

Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020: In Bergheim stehen am 15. März die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl an. Die Wahlergebnisse bekommen Sie aktuell bei uns.

Von Daniel Flemm

Bergheim wählt: Bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März 2020 müssen die Wahlberechtigten Bürgermeister und Gemeinderat der Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen neu bestimmen. Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden voraussichtlich am Abend vorliegen. Sobald sie feststehen, finden Sie die Ergebnisse hier in diesem Artikel.

Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Bergheim: Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020

Die Bürger im knapp 1900 Einwohner zählenden Bergheim sind am 15. März 2020 zwischen 8 und 18 Uhr aufgerufen, an die Wahlurnen zu kommen. Nach dem Urnengang werden die Stimmen ausgezählt. Sobald die Ergebnisse bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel:

Wie einige andere Landkreis-Gemeinden hat auch Bergheim keine echte Wahl fürs Rathaus: Amtsinhaber Tobias Gensberger (Dorfgemeinschaft) hat keinen Gegenkandidaten. Gensberger ist einer der jüngsten Rathaus-Chefs im Landkreis.

Auf die zwölf Sitze im Gemeinderat von Bergheim bewerben sich die etablierten Kräfte: Neben der CSU stehen die Dorfgemeinschaft und die Bürgergemeinschaft Unterstall zur Wahl.

Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Bergheim

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte sich Tobias Gensberger überraschend gegen Amtsinhaber Michael Hartmann (CSU) durchgesetzt. Der damals 28-Jährige holte 60,3 Prozent, Gegner Hartmann zog sich nach nur einer Amtsperiode aus der Politik zurück.

Das war das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Bergheim:

CSU : 3 Sitze

: 3 Sitze Dorfgemeinschaft: 6 Sitze

Bürgergemeinschaft Unterstall: 3

