Marktkapelle Rennertshofen beschenkt sich zum Geburtstag

Nach einem Sternmarsch im Regen kam bei der Marktkapelle Rennertshofen schnell beste Laune auf.

Von Michael Geyer

Die Geburtstagsfeier der Marktkapelle Rennertshofen am Samstagabend war eine hervorragende Werbung für die Blasmusik. „Ihr bereitet Freude mit eurer Musik. Die Marktkapelle ist ein wichtiger Kulturträger in unserer Gemeinde“, lobte Bürgermeister Georg Hirschbeck die Musikanten und bedankte sich für das Engagement der Kapelle bei kirchlichen oder gemeindlichen Feiern. Er stellte mit Freude fest, dass die Musik viele Menschen zusammenführe und sechs Kapellen zum 40-jährigen Bestehen der Marktkapelle nach Rennertshofen gekommen waren. Nur Petrus spielte nicht so recht mit und bescherte den Musikanten pünktlich zum Beginn des Sternmarsches schon mal einen kleinen Vorgeschmack von dem, was er später noch zu bieten hatte.

Zum Dank überreichten Vorsitzende Stefanie Czerny und Schatzmeisterin Cornelia Stark (Mitte) Geschenke an die Dirigenten der am Spiel aus allen Ecken teilnehmenden Kapellen (von links): Paul Dieterle (Oberhausen), Alexander Haninger (Neuburg), Thomas Fahrmeier (Wellheim/Bergen) und Silke von der Grün (Burgheim). Bild: Michael Geyer

Mit dem ersten Trommelschlag der vereinigten Blasmusik von Wellheim und Bergen begann es leicht zu regnen und auch die folgenden Kapellen aus Burgheim, Neuburg, Oberhausen und Rögling bekamen ebenso etwas vom Segen von oben ab wie die sie begleitenden Fahnen- und Vereinsabordnungen der Feuerwehren aus Emskeim, Hatzenhofen, Rohrbach, Stepperg, der Soldatenkameradschaften aus Bertoldsheim/Erlbach und Stepperg/Riedensheim, der Riedensheimer Schützen und des FRC Prost und des Katholischen Frauenbundes aus Rennertshofen. Gut, dass die Moderatoren Stefanie Czerny und Roland Braun das Musizieren im Freien verkürzten, sodass die ganze Festgesellschaft so schnell wie möglich zur Schulturnhalle marschierte und dort drinnen vor dem dann mit aller Gewalt einsetzenden Gewitterregen sicher war. Im Trockenen zapfte Bürgermeister Georg Hirschbeck mit zwei geübten Schlägen und, ohne einen Tropfen zu vergeuden, das erste Fass an.

Zum Schluss gab es die Bayernhymne

Für die Versorgung der Besucher sorgten die Helferteams der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg und des FCR – eine schöne Geste gegenseitiger Unterstützung. Dazu gab es Blasmusik satt: Zuerst spielte die Marktkapelle ein Potpourri beliebter Stücke, danach folgte der Gemeinschaftschor mit den Märschen „Weiß-Blau“, dem „Bozner Bergsteigermarsch“, „Mein Heimatland“ und zum Schluss gab es die „Bayernhymne“.

Taferlbua David Czerny und Blumenmädchen Johanna Winter beim Geburtstagsfest zusammen mit Vorsitzender Stefanie Czerny. Bild: Michael Geyer

Was sie sonst noch musikalisch alles drauf hatten, zeigten die Kapellen ausgiebig und eindrucksvoll beim Spiel aus allen Ecken. Das Publikum war ebenso von der Qualität und Vielfalt der gebotenen Blasmusik verzückt wie Peter von der Grün: „Es ist ein grandioses Fest“, stellte der Landrat, der selbst Klarinette und Saxophon spielt, fest und versprach, dafür zu sorgen, dass der hohe Stellenwert, den die Blasmusik im Landkreis einnimmt, auch künftig gehalten werden könne. Pressereferentin Hedwig Langwieser vom Bezirk Mittelbayern im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON) lobte die Rennertshofener für ihre erfolgreiche Jugendarbeit.

„Blasmusik ist wunderbar. Sieger des Abends ist der Gastgeber“, brachte Freddy Martin vom Führungsteam der Burgheimer Marktkapelle seine Eindrücke auf den Punkt. „Es hat sich wieder gezeigt, wie gut unsere Gemeinschaft in unserer Kapelle funktioniert. Heute Abend durften wir zusätzlich noch den Zauber der Musikgemeinschaft erleben“, freute sich auch Vorsitzende Stefanie Czerny über die gelungene Feier.

