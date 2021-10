Der Campus ist eröffnet: Neuburg ist jetzt Hochschulstadt

Plus Für die Große Kreisstadt ist der 4. Oktober 2021 ein historischer Tag. Mit der Eröffnung des Campus auf dem Gelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne wird Neuburg zur Hochschulstadt. Die Freude darüber war spürbar.

Sie kommen aus Großstädten wie Leipzig oder München, aus kleinen Kommunen wie Vohburg oder, wie Jasmin Parys, aus dem oberfränkischen Coburg. Sie ist eine der gut 100 Studierenden, mit denen der Campus in Neuburg seit Montag mit Leben erfüllt ist. Im Beisein von Bundesinnenminister Horst Seehofer wurde der Ableger der Technischen Hochschule (TH) Ingolstadt an diesem 4. Oktober auch offiziell eröffnet. Für Neuburg ist dies ein historischen Datum. Denn der Campus macht Neuburg zur Hochschulstadt.