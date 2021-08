Die Rückhaltebecken im Donaumoos sind „strohtrocken“

Plus Kreispolitiker im Raum Neuburg bezweifeln die Tauglicheit der Retentionsflächen im Donaumoos. Die Ach führt vier Millionen Kubikmeter Wasser ab.

Wenn die Donaumoossanierung so aussieht wie während der Starkregen Mitte Juli, dann sind die betroffenen Landwirte und Kommunalpolitiker alles andere als überzeugt davon. Nach zwei starken Gewittern über Pöttmes sei das Rückhaltebecken Seeanger „strohtrocken gewesen, aber die Felder im Moos sind geschwommen“, beklagte Paul Strixner (FW) im Kreistag.