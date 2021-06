Neuburg-Schrobenhausen

19:00 Uhr

IHK im Raum Neuburg: Er ist das neue Sprachrohr für die Wirtschaft

Christian Krömer ist der neue Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses in Neuburg-Schrobenhausen.

Plus Nach 25 Jahren im IHK-Regionalausschuss und zehn Jahren als Vorsitzender dieses Gremiums tritt Hartmut Beutler ab. Wo die neue Führungsriege den Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht.

Von Manfred Dittenhofer

25 Jahre lang war Hartmut Beutler Mitglied der IHK-Regionalversammlung, zehn Jahre davon ihr Vorsitzender. Nun geht der Finanzvorstand der Bauer AG in Schrobenhausen zum Jahresende in den Ruhestand. Den IHK-Vorsitz hat er bereits an Christian Krömer abgegeben.

