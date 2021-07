Neuburg-Schrobenhausen

vor 59 Min.

So soll das Donaumoos klimafreundlich werden

Der regenreiche Sommer bringt zutage, was viele Landwirte im Donaumoos befürchten. Wenn der Grundwasserspiegel zugunsten des Moorschutzes angehoben wird, könnten Felder und Wiesen möglicherweise noch schneller überfluten, als sie es ohnehin schon tun.

Plus Das Landwirtschafts- und das Umweltministerium haben ein Konzept ausgearbeitet, in dem die Maßnahmen aufgelistet werden, wie ein Teil des Donaumooses renaturiert werden soll.

Von Claudia Stegmann

Das Donaumoos – es gibt in der ganzen Region kein zweites Gebiet, über das so kontrovers debattiert wird. Lebensraum und Naturraum gleichermaßen, dient das Donaumoos unterschiedlichen Bedürfnissen, die nicht selten konträr verlaufen. Wie viel Naturschutz ist notwendig? Wie viel Ackerbau? Es sind Fragen, an denen sich Landwirte und Umweltschützer über Jahrzehnte hinweg gerieben haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen