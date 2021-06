Unwetter in Neuburg-Schrobenhausen: Rund 50 Einsätze für die Feuerwehren

Plus Umgestürzte Bäume, beschädigte Leitungen und ein kurioser Unfall: Das Unwetter am frühen Dienstagabend beschäftigte die Einsatzkräfte im Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Das Unwetter am frühen Dienstagabend hat auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gewütet. Die Feuerwehren in der Region mussten zu rund 50 Einsätzen ausrücken, berichtet Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier.