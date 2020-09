06:00 Uhr

Neuburger Sommerstars bekommen ihre Preise

Die Neuburger Rundschau suchte im Corona-Sommer die besten Schnappschüsse. Jetzt haben die Gewinner ihre Gutscheine bekommen. Welche Filme sie sehen möchten.

Von Andreas Dengler

Der „Sommer dahoam“ mit Abstandsregeln und Alltagsmasken liegt hinter uns. Die Neuburger Rundschau suchte wieder die besten Sommerfotos von Ihnen, Ihren Kindern und Haustieren. Insgesamt 66 Bilder haben uns in den vergangenen Wochen erreicht und standen zur Wahl. Die beiden Hunde Yuma und Cheyenne, Rosina und Lorenz Egger aus Burgheim sowie Annika, Hannah und Niklas Riedlberger aus Rennertshofen sind die diesjährigen Sommerstars.

Neuburger Sommerstars 2020: Gewinner bekommen Kinogutscheine

Jetzt holten sich die jungen Gewinner ihre Preise im Neuburger Kinopalast ab. Die beiden Hunde waren dort aber leider nicht mit dabei. Wie bereits in den vergangenen Jahren spendiert Kinobetreiber Roland Harsch den Siegern mit ihren Familien einen unvergesslichen Kinobesuch mit Popcorn und Süßigkeiten. Die Schwestern Annika und Hannah wissen schon genau, welchen Film sie sehen möchten: den neuen Streifen aus der Ostwind-Reihe. Die Mädchen sind richtige Pferde-Fans. Ihr kleiner Bruder Niklas will sich mit seinem Papa aber einen anderen Film anschauen. Die Geschwister sprangen auf ihrem Sommerstar-Bild in den Pool. Die kleine Rosina kutschierte hingegen ihren Bruder Lorenz auf dem Trettraktor – dieser Schnappschuss machte sie zu Sommerstars. Rosina war bisher noch nie im Kino. Für die jungen Sieger empfiehlt Roland Harsch den neuen Animationsfilm „Yakari – Der Kinofilm“.

677 NR-Leser stimmten ab

Bei dem Online-Voting wurden 677 Stimmen gezählt. Der Schnappschuss von Yuma und Cheyenne erreichte 178 Stimmen. Die beiden kleinen Trettraktorfahrer Rosina und Lorenz Egger holten sich 131 Klicks. Das Foto vom Badespaß der Familie Riedlberger sicherte sich 120 Stimmen.

Die Bildergalerie mit allen Sommerstars 2020 aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen finden Sie hier.

