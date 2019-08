17:37 Uhr

Neusobpolis: Eine Stadt in Kinderhand

Bürgermeister unter sich: Karlshulds zweiter Bürgermeister Michael Lederer übergab den Schlüssel der Mittelschule an seinen Amtskollegen in Neusobpolis.

In Neusobpolis, das dieses Jahr in Karlshuld beheimatet ist, haben seit dieser Woche die Kinder das Sagen. Wieso es ohne Unterstützung der Betreuer nicht geht.

Von Johannes Bahr

Wenn das Sondereinsatzkommando die Bürger ausraubt und bestiehlt, statt seine Mitmenschen zu beschützen, würde man eigentlich von einem nationalen Eklat sprechen. In Neusobpolis dagegen wird die Situation weniger drastisch bewertet. „Zuerst haben wir die Einheit bloß verkleinert, aber als das nichts gebracht hat, haben wir sie dann aufgelöst“, sagt der elfjährige Bürgermeister Tim Bischof aus Neuburg, der das Amt schon im vergangenen Jahr bekleidete und mit Situationen wie diesen bereits vertraut ist. Wenn Kinder das Sagen haben, sind unkonventionelle Lösungsansätze an der Tagesordnung.

Genau das ist seit dieser Woche in Karlshuld der Fall: Das fiktive Neusobpolis hat seit Montag wieder seine Pforten geöffnet, dieses Jahr allerdings nicht mehr in Neuburg, sondern auf dem Gelände der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld. Zum einen hat der Kreisjugendring als Veranstalter des Ferienprogramms bewusst versucht, mehr Kinder aus dem Landkreis zu erreichen, andererseits ergibt sich der Umzug aus dem Erfolg der Veranstaltung des vergangenen Jahres: „Pro Woche haben wir nach jetzigem Stand 160 Kinder hier“, sagt Guido Büttner, Geschäftsführer des KJR. Zusammen mit Anne Heiß und Tomas Jacobsen leitet er das Projekt, das finanziell vom Landkreis unterstützt wird. Waren es im vergangenen Jahr bei der Premiere noch 220, ist die Stadt in diesem Sommer mit mehr als 300 Teilnehmern schon ausgebucht. Um vielen die Anreise zu ermöglichen, gibt es Shuttlebusse, die neben Neuburg auch Burgheim, Stengelheim, Rennertshofen, Schrobenhausen und Berg im Gau anfahren.

Neusobpolis: Es gibt sogar ein Gericht

„Im Grunde haben wir hier ein kleines Gemeindewesen. Die Kinder kommen an, gehen zum Einwohnermeldeamt und anschließend zum Arbeitsamt, wo sie sich einen passenden Beruf aussuchen“, erklärt Büttner und fügt hinzu: „Natürlich werden sie dafür auch bezahlt, wir haben mit den Neusobs eine eigene Währung. Gleichzeitig kann aber nicht jeder einen Job bekommen, es gibt also auch Arbeitslose, welchen dann mit einer Art Arbeitslosenunterstützung geholfen wird.“ Neben dem Bürgermeisteramt, Polizei und Feuerwehr gibt es dieses Jahr auch neue Jobs, etwa im Zirkus, in der Musikschule oder in der Bastelwerkstatt. Das eingenommene Geld kann dann wiederum in der Stadt für Kino, Popcorn oder andere Aktivitäten ausgegeben werden.

Damit alles geordnet abläuft, gibt es auch ein Gericht, in dem „Angeklagte“ mit Bußgeldern und Gefängnis bestraft werden können. „Die Bußgelder gehen dann zum Teil an die Opfer und der Rest an das Gericht“, erklären die Richter Moritz Langer und Colin Beck.

Neusobpolis: Polizist ist ein gefragter Beruf

Für Recht und Ordnung sorgen die Polizisten. Warum der Beruf einer der beliebtesten in der Stadt ist, erklärt der zehnjährige Felix Richter: „Als Polizist hat man immer was zu tun. Es gibt Bankräuber, Ausweiskontrollen oder Rollerfahrer, die zu schnell gefahren sind.“ Als oberste Instanz kümmert sich der Bürgermeister dagegen generell um die Probleme und Sorgen der Bewohner. Dazu zählt auch die Bürgerversammlung, die immer gegen Ende des Tages zum Abschluss stattfindet. Neben der Ausgabe von Fundsachen werden auch Beschwerden vorgetragen, abschließend wird die Hymne von Neusobpolis gesungen.

Für die Ausführung des Projekts engagieren sich zahlreiche Schüler, Studenten und Praktikanten, „mit denen hier alles steht und fällt“, merkt Büttner an. Genau wie die Kinder kommen auch die Betreuer aus dem Landkreis. Während die 18-jährige Sybille Hackl schon 2018 mitgeholfen hat, ist es für David Lorentz (19) Premiere. Jeder ist für einen oder mehrere Berufe verantwortlich. Während Hackl die Post und die Werbeagentur betreut, ist Lorentz für die Schreinerei verantwortlich.

Neusobpolis: Jung-Journalisten informieren im Internet

Der Anstieg der Teilnehmerzahl macht sich bemerkbar, wie Hackl bemerkt: „Letztes Jahr war es natürlich übersichtlicher, man hat viele Kinder gekannt, das war familiärer.“ Wie viel Arbeit mit dem Projekt verbunden ist, erklärt die 19-jährige Theresa Zech: „Am Ende des Tages ist man schon erschöpft, wir fangen um halb acht an, die Stadt schließt um 16 Uhr.“ Dennoch überwiegt der Spaß an Neusobpolis, alle wollen sich nächstes Jahr gerne wieder engagieren.

Wer zusätzlich einen Eindruck von der Spielstadt erhalten will, kann auf der Homepage des KJR die Geschehnisse des Tages regelmäßig verfolgen. Die Online-Ausgabe wird, selbstverständlich direkt vor Ort, von den jungen Journalisten der Presse gefertigt.

