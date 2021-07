Oberhausen

Verordnung zu Überschwemmungsgebieten: Oberhausens Bürgermeister ist sauer

Plus Oberhausen stemmt sich gegen die neue Verordnung zu Überschwemmungsgebieten. Bürgermeister Fridolin Gößl ist sauer und misstrauisch zugleich.

Von Manfred Dittenhofer

Der Überschwemmungsgebietsverordnung für den Gemeindebereich der Kleinen Paar wird Oberhausen nicht zustimmen. Ganz im Gegenteil: Die Gemeinde wird in ihrer Stellungnahme zu der neu geplanten Verordnung starke Bedenken anmelden. Zudem wird Bürgermeister Fridolin Gößl um eine Fristverlängerung bitten. Wie in Burgheim und in Rennertshofen sind die Befürchtungen in Oberhausen, dass die Kommunen vor vollendete Tatsachen gestellt werden und eventuell Rechtspositionen aufgeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

