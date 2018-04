vor 26 Min.

Schluss mit schnell

Wer zu schnell war, wird rausgewunken. Gemessen haben die Geschwindigkeitsübertretung die Kollegen in dem silbernen Wagen, der links hinten im Bild am Straßenrand steht. Die Pfaffenhofener Straße, von Brunnen nach Karlshuld, war bayernweit eine von 2000 Messstellen.

Überall in Bayern hat sich die Polizei auf die Lauer gelegt. Auch in der Region hat sie Raser ertappt. Eine Geschichte über Laserpistolen und Verkehrssünder.

Von Marcel Rother

Wenn Beamte zur Waffe greifen, ist Gefahr im Verzug. Gefahr in diesem Fall für Raser. Die Waffe, die zum Einsatz kommt, verschießt keine Kugeln und macht auch keinen Lärm. Ihre Methode ist subtiler, aber nicht minder wirkungsvoll. Sie ist lautlos, ihre Munition unsichtbar und sie trifft noch aus 1000 Metern ihr Ziel: Kennzeichen. Schnelle Flitzer, behäbige Lastwagen oder gemütliche Busse – wer von ihr erwischt wird und zu schnell war, hat keine Chance. Die Zahlen, die sie liefert, sind unbestechlich. Da hilft kein Lamentieren, das wissen auch die Erwischten. Die Laserpistole ist das Instrument, mit dem Beamte beim sogenannten Blitzermarathon am Mittwoch bayernweit Jagd auf Raser machten. Wir waren in Karlshuld dabei.

Die Sonne lacht und die frisch polierten Sommerfelgen glänzen mit dem Lack um die Wette – bestes Wetter, um das Auto eine Runde auszuführen. Wären da nicht ständig diese Meldungen, die an den Blitzermarathon erinnern. In der Zeitung, im Radio, von Seiten der Kollegen: Obacht, es wird geblitzt! Wie ein Beifahrer liegen sie dem Lenker im Ohr und lassen den Fuß zurückzucken, wenn dieser das Gaspedal durchdrücken und das Auto aus seinem Winterschlaf wecken will. Bei manchen scheint dieser Warnmechanismus jedoch ins Leere zu laufen.

„Wir zielen immer auf die Kennzeichen“

Es ist 9.30 Uhr vormittags, Beamte der Polizeiinspektion Neuburg haben sich rund 300 Meter vor dem Ortsausgangsschild in Karlshuld, am Rand der Pfaffenhofener Straße, positioniert. Thomas Brechenmacher ermittelt sonst als Jagdsachbearbeiter in Fällen rund um Wilderei, Fischerei und Naturschutz. Heute, beim Blitzermarathon, legt er selbst Hand an die Waffe. Über einen Sucher nimmt er entgegenkommende Autos aus Richtung Brunnen mit seiner Laserpistole ins Visier. „Wir zielen immer auf die Kennzeichen, da diese den Laser am besten reflektieren“, erklärt er. Er drückt den Abzug, ein Intervallpiepsen setzt ein. Dann verstummt es und die Digitalanzeige offenbart die unfehlbare Zahl: 57 Stundenkilometer. „Alles in Ordnung“, sagt Brechenmacher.

In Ordnung? Innerorts, wo Tempo 50 gilt? „Wir lassen den niedrigen Verwarnbereich aus und beginnen erst bei Verstößen ab 64 Stundenkilometer zu ahnden“, sagt Brechenmacher. Beim Blitzermarathon gehe es nicht darum, Leute auf dem Weg zum Einkaufen abzukassieren, sondern Verkehrsrowdys zu erwischen. „Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der größten Unfallursachen“, ergänzt sein Kollege, Oberkommissar Martin Berger. Sobald jemand zu schnell ist, verständigt er per Funk zwei weitere Kollegen, die ein paar Meter weiter am Friedhofsparkplatz warten und Temposünder aus dem Verkehr winken. Da piepst es, Volltreffer, jetzt muss es schnell gehen.

Eine zweite Streife wartet am Friedhof

Ortswechsel: Die Beamten am Friedhof erreicht der Funkspruch: silberner Wagen, Kennzeichen PAF, 65 Km/h. Eins zu schnell, aber hilft nichts. Oberkommissar Jürgen Bachhofer greift zur Kelle, marschiert auf die Straße und baut sich auf. Der Autofahrer lenkt ein, hält auf dem Parkplatz und lässt das Fenster runter. „Willkommen im Blitzermarathon“, begrüßt Bachhofer den Delinquenten und konfrontiert ihn mit seinem Vergehen. „Ja Kruzefix, das gibt’s doch nicht, dass ich das übersehen hab“, sagt der ältere Herr. 45 Jahre lang war er Lastwagenfahrer und habe nur ein einziges Mal blechen müssen: 100 Euro plus drei Punkte, wegen zu geringen Abstands. Die 25 Euro Verwarngeld drückt er ohne zu meckern bei Polizeihauptmeisterin Kerstin Huber ab. Er soll nicht der Einzige bleiben, den die Beamten an diesem Tag zur Kasse bitten.

„Zugegeben, die Stelle verleitet zum Schnellfahren“, sagt Thomas Brechenmacher, aber der Blitzermarathon solle ja auch auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam machen. Schon tappt das nächste Auto in die Laserfalle, diesmal mit einer Frau am Steuer. Die Tierärztin mit Eichstätter Kennzeichen war auf dem Weg nach Neuburg, hatte vom Blitzermarathon gehört, sich noch vorgenommen aufzupassen und dann doch das Ortsschild übersehen. Ergebnis: Die Beamten messen sie mit 70 Stundenkilometern. „Des is scho a g’scherte Stelle“, attestiert die Medizinerin. Denn eigentlich wisse sie als berufliche Vielfahrerin um die Gefahren im Straßenverkehr und sei in der Regel ausgesprochen langsam unterwegs. Nur eben nicht heute.

Nicht jeder, der ein schnelles Auto hat, ist ein Raser

Beim Blitzermarathon im Vorjahr gingen den Beamten der PI Neuburg 23 Raser ins Netz. „Diese Zahl erreichen wir heuer Jahr leicht“, sagt Hubert Scharpf, stellvertretender Inspektionsleiter am Nachmittag. Auch die Unfallstatistik spreche eine klare Sprache: Die Zahl der Unfälle im Landkreis ist im Vorjahr auf 2861 gestiegen, von 2716 in 2016. Aber nicht jeder, der ein schnelles Auto fährt, ist automatisch ein Raser: Die Beamten in Karlshuld nehmen diesmal einen Ford Mustang ins Visier. Sein weinroter Lack schimmert von weitem in der Sonne, der Laser zeigt die Zahl 51. Offensichtlich bevorzugt der Mann am Steuer des Musclecars das gemütliche Cruisen – wie in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und begrenzten Geschwindigkeiten, üblich. Oder er hat vom Blitzermarathon gehört und hält sich heute ausnahmsweise an die Regeln.

