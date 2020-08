vor 3 Min.

„Scholz ist eine ernsthafte Alternative“

Plus Für Werner Widuckel ist die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD eine vernünftige Entscheidung. Der SPD-Vorsitzende im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kennt den Finanzminister im Übrigen schon lange persönlich.

Von Manfred Rinke

Da ruft man auf dem Hausanschluss in Karlskron an und bekommt kurz darauf den Rückruf per Handy aus dem Völkerkundemuseum in Hamburg. Der Niedersachse (geboren in Salzgitter) Werner Widuckel, der in Oberbayern seine Heimat gefunden hat, macht Urlaub im hohen Norden. „Aber ich treffe mich nicht mit Olaf Scholz“, sagte der Kreisvorsitzende der SPD in Neuburg-Schrobenhausen, den Grund des Anrufs wohl schon ahnend.

Dabei kennt er den Finanzminister und frisch gekürten Kanzlerkandidaten schon seit vielen Jahren. Auch Scholz ist Niedersachse (geboren in Osnabrück) und beide sind gleicher Jahrgang (1958). „Wir haben in den 80er Jahren gemeinsam Juso-Arbeit gemacht. Er war im Bundesvorstand in Berlin, ich in Braunschweig aktiv“, erzählt Widuckel. Zuletzt gesehen haben sie sich während der großen Finanzkrise 2008 und 2009, als Olaf Scholz, damals Bundesminister für Arbeit und Soziales, in Ingolstadt zu Gast war. „Schon zu dieser Zeit hat er seine Kompetenz, in schwierigen Situationen besonnen und richtig zu reagieren, bewiesen“, betont Widuckel. Ebenso strukturiert würde der Finanzminister und Vizekanzler auch jetzt in den herausfordernden Corona-Zeiten vorgehen.

Widuckel beschreibt Olaf Scholz als pragmatisch, flexibel und stets lösungsorientiert handelnd

Für den SPD-Kreisvorsitzenden ist die Entscheidung, den 62-Jährigen als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten aufzustellen, eine vernünftige. Scholz sei ein pragmatischer, flexibler Politiker, der stets lösungsorientiert handeln würde. Dass es unter den SPD-Mitgliedern auch Stimmen gibt, die die Wahl kritisieren und sich enttäuscht zeigen würden, sei für Widuckel nichts Ungewöhnliches. „Das ist in der SPD doch immer so.“ Und auch die Aussage, dass mit Olaf Scholz nun das rechte Pendant zum linken Flügelduo, den SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, aufgestellt worden sei, mag Widuckel so nicht stehen lassen. Esken, Walter-Borjans und auch der junge Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert hätten den Finanzminister als Kanzlerkandidat vorgeschlagen – und der Parteivorstand ist dem Vorschlag einstimmig gefolgt. „Auch die Bayern im Vorstand haben sich übrigens für Scholz ausgesprochen“, betont Widuckel.

Für ihn selbst ist es „keine große Überraschung“, dass die Wahl auf Olaf Scholz gefallen ist. Vielmehr sei alles auf den Vizekanzler hinausgelaufen. Aktuell würde er auch keine Alternative zu seinem alten Juso-Freund sehen. Einzige Alternative zu Scholz wäre aus Sicht von Widuckel Malu Dreyer gewesen. Doch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz käme aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für die Aufgabe in Frage.

Die Kritik führender Unionspolitiker, die Nominierung sei viel zu früh gekommen, kann Widuckel nur teilweise verstehen

Die Kritik führender Unionspolitiker, dass die Nominierung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten viel zu früh und in einer Phase gekommen sei, in der man mit der Corona-Pandemie noch weitaus wichtigere Aufgaben als den Wahlkampf zu stemmen habe, kann Widuckel nur teilweise verstehen. Natürlich hätte man noch Zeit gehabt und die Nominierung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen können. „Auf der anderen Seite wurde der Name doch schon lange gehandelt und Scholz doch auch schon als Kanzlerkandidat betrachtet“, relativiert er.

Die Chancen für seinen alten Bekannten bei der Suche nach einem Nachfolger für Angela Merkel stuft Werner Widuckel als gar nicht so schlecht ein. „Jeder, der sich zur Wahl stellt, muss erst einmal zeigen, dass er eine ernsthafte Alternative ist“, sagt der Karlskroner. „Scholz jedenfalls ist eine ernsthafte Alternative.“

Themen folgen