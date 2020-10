29.10.2020

Telekom baut Netz aus

In Neuburg drei neue Mobilfunk-Standorte

Die Telekom treibt den Mobilfunkausbau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen voran. Die Telekom hat dafür nach eigenen Angaben in den vergangenen neun Monaten drei Standorte mit LTE und drei mit 5G erweitert. Durch den Ausbau verbessert sich die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis, heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom. Insgesamt stehe damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden soll besser werden.

Die Standorte stehen in den Kommunen Burgheim, Karlskron, Neuburg und Rennertshofen. In Neuburg sind es drei. Der Standort in Karlskron dient zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke/Bundes-/Landstraße, ein Standort in Neuburg dient der Versorgung entlang der Bundes-/Landstraße. Mit der Erweiterung um 5G erhalte der Landkreis einen digitalen Standortvorteil, so die Telekom. Die Telekom betreibt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen jetzt 45 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 97 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 14 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind im selben Zeitraum an elf Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Bundesweit baut die Telekom pro Jahr bis zu 1500 neue Mobilfunkstandorte. Darüber hinaus wird das Unternehmen bis Ende 2020 an über 10.000 weiteren Standorten die Kapazitäten vergrößern. Beim Mobilfunkausbau ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden.

Mithilfe verschiedener Technologien erhöht die Telekom die Datenrate, heißt es weiter in der Pressemitteilung: Im ländlichen Bereich werden die Geschwindigkeiten teilweise mehr als verdoppelt. Hier können Kunden jetzt mit bis zu 225 Mbit/s surfen. In städtischen Gebieten sind es 600 bis 800 Mbit/s in der Spitze. Von diesen Geschwindigkeiten profitierten nicht nur Kunden mit den neuen 5G-Smartphones, sondern auch Kunden im LTE-Netz, so die Telekom.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von 5G an seinem Wohnort erfahren will, kann sich auf www.telekom.de/netzausbau informieren. Kunden können sich außerdem kostenlos unter Telefon 0800/3301000 beraten lassen. Auch die Mitarbeiter im Telekom Shop in der Nähe oder der Fachhändler helfen weiter. (nr)

