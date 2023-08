Was die Besucher und Besucherinnen auf dem Barthelmarkt 2023 erwartet

Am Freitag geht der Barthelmarkt in Oberstimm los. Was bis zum Montag auf dem Programm steht und welche Neuerungen es gibt.

Vier Tage Ausnahmezustand in Oberstimm. Am Wochenende findet dort wieder der Barthelmarkt statt. Das Volksfest lockt jährlich rund 200.000 Besucher und Besucherinnen aus ganz Bayern in den kleinen Ort südlich von Ingolstadt. Los geht es am Freitag mit einem Standkonzert am Kirchvorplatz und einem Umzug ins Festzelt von Ingobräu zum obligatorischen Bieranstich. Das erste Fass Bier wird der Bürgermeister von Manching, Herbert Nerb, gegen 15 Uhr anstechen. Zur Eröffnung hat sich heuer Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) angekündigt.

Große Veränderungen gibt es auf dem Barthelmarkt 2023 nicht. Der Preis für eine Maß Bier steigt um 20 Cent auf 11,40 Euro. Alkoholfreie Getränke, wie Apfelschorle oder Mineralwasser kosten pro Liter 8,40 Euro. Es wird in diesem Jahr auch Weinschorle in den Bierzelten angeboten: ein halber Liter süß oder sauer. Neu ist eine weitere Hol- und Bringzone bei der Rennwiese, die von der B 13 aus zu erreichen ist. Auf den Kurzzeitparkplätzen, die 2019 zum ersten Mal eingerichtet wurden, können Autofahrer und Autofahrerinnen bis zu 30 Minuten parken. Die bei der Einfahrt entrichteten fünf Euro Pfand erhalten die Autofahrer zurück, wenn die halbe Stunde nicht überschritten wird.

Pferderennen und Feuerwerk: Das ist der Barthelmarkt 2023

Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es heuer wieder das Weißbierkarussell. Nördlich der Festzelte werde aber ein anderes Karussell stehen als 2022. Dieses Jahr soll das Weißbierkarussell sich auch drehen, erklärt Bürgermeister Nerb vorab. Das sei ein Unterschied auf dem Festgelände. Kurzfristig habe es noch einen Wechsel bei den Fahrgeschäften gegeben. Eine Attraktion, die gerade noch in Straubing beim Gäubodenvolksfest stand, kann nicht kommen, da die Helfer für den Auf- und Abbau fehlen. Groß-Fahrgeschäfte zu bekommen, sei allgemein nicht einfach, führt Nerb während einer Pressekonferenz aus. Nur durch die Kooperation mit der Gillamoos in Abensberg sei es möglich, große Attraktionen für vier Tage nach Oberstimm zu holen.

Am Montag findet der traditionelle Pferde- und Fohlenmarkt statt. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Insgesamt sind neben den vier Festzelten und dem Weißbiergarten auf dem Barthelmarkt 31 Imbisse, 135 Marktkaufleute und 16 Fahrgeschäfte vertreten. Die Besucher und Besucherinnen können sich beispielsweise auf ein Riesenrad, ein Kettenkarussell, aber auch auf Klassiker wie "Wilde Maus" und "Break Dance" freuen. Nicht fehlen darf beim Traditionsfest der Pferde- und Fohlenmarkt. Jedes Jahr strömen Tausende Besucher und Besucherinnen am Montag auf das Gelände, um sich die Pferde anzuschauen – und um einen guten Platz in den Festzelten zu ergattern. Die Zelte öffnen am Montag gegen 6 Uhr – so früh wie sonst nirgends in Bayern. In den vergangenen Jahren musste der Sicherheitsdienst die Zelte bereits vor 6 Uhr öffnen, da der Andrang nicht mehr zu halten war. Laut dem Bürgermeister sind die Zahlen der Besucher und Besucherinnen, die bereits in den Morgenstunden auf das Gelände stürmen, allerdings leicht rückläufig.

Wetterumschwung: Veranstalter vom Barthelmarkt auf Unwetter vorbereitet

Viel Werbung habe der Markt Manching als Veranstalter für das Volksfest nicht gemacht. "Wir haben nicht mehr Platz, viel voller geht es nicht", erklärt Nerb. Womöglich könnte auch das Wetter dem Fest einen Strich durch die Rechnung machen. Für das Wochenende kündigten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienst zeitweise Regen, Gewitter und sinkende Temperaturen an. Für den Fall eines Unwetters hat das Marktbüro sich mit den Lautsprechern in den Festzelten und der Fahrgeschäfte verbunden, um rechtzeitig Evakuierungen anordnen zu können.

Eines der größten Volksfeste in der Region: Der Barthelmarkt in Oberstimm wird am Freitag eröffnet. Foto: Stefan Küpper (Archivbild)

Neben dem Barthelmarkt-Montag zählt auch das Pferderennen am Samstagnachmittag zu den Höhepunkten des Volksfests. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist seit vergangenem Jahr frei. Am Sonntag findet im Spaten-Festzelt zudem die Wahl der Barthelmarktkönigin 2023 statt. Den Abschluss des Tages bildet am Sonntag gegen 21 Uhr ein großes Feuerwerk.

Das Barthelmarkt-Programm in der Übersicht:

Freitag, 25. August:

14 Uhr: Standkonzert mit Festbierprobe am Kirchenvorplatz in Oberstimm

14.30 Uhr: Abmarsch zum Festzelt mit anschließendem Bieranstich im Festzelt der Ingobräu mit gemütlichem Beisammensein bei Musik und Showeinlagen

Samstag, 26. August:

11.30 Uhr: Seniorentag des Marktes Manching im Festzelt der lngobräu

im der lngobräu 13.45 Uhr: Aufstellung des Festzuges vor der Kirche, anschließend Abmarsch zum Rennplatz

14.30 Uhr: Beginn der Pferderennen

16.30 Uhr: Nach den Rennen folgt die Preisverleihung im Festzelt der Spaten-Löwenbräu

Sonntag, 27. August:

9 Uhr: Festgottesdienst im Festzelt der Gräfl. Hofbrauhaus Freising

der Gräfl. Hofbrauhaus 10 Uhr: Seniorenfrühschoppen für die Oberstimmer Bürger im Festzelt der lngobräu

der lngobräu 18 Uhr: Wahl der Barthelmarktkönigin 2023 im Spaten-Festzelt

Gegen 21 Uhr: Großes Prunkfeuerwerk

Montag, 28. August: