Unruhe in Bergheim: Gemeinderat fordert Rücktritt von Bürgermeister Gensberger

Die Gemeinde Bergheim kommt nicht zur Ruhe. Die impfkritische Weihnachtsbotschaft von Bürgermeister Tobias Gensberger im Gemeindeblatt sorgt weiter für Diskussionen, auch im Gemeinderat vor Ort. Nun fordert ein Ratsmitglied öffentlich den Rücktritt des Bürgermeisters.