Burgheim

vor 31 Min.

Erstes Album: Sänger aus Burgheim will in der Schlager-Szene durchstarten

Plus Christian Bauer aus Burgheim arbeitet an seiner Karriere als Sänger und produziert sein erstes Album. Sein Musiklabel verkauft ihn als „Gentleman des deutschen Schlagers“.

Von Andreas Zidar

Sein Musiklabel verkauft ihn als "Geheimtipp" und „Gentleman des deutschen Schlagers“. Für ihn sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, "musikalisch richtig durchzustarten". Christian Bauer und sein Team meinen es ernst. Der Sänger aus Burgheim will in der Schlager-Szene Fuß fassen. Derzeit produziert er sein Debütalbum, eine erste Single daraus hat er in diesen Tagen veröffentlicht. Auch Auftritte in bekannten TV-Formaten hat er im Blick.

Eigentlich arbeitet der 46-Jährige als Vertriebler im Außendienst. Doch die Musik begleitet ihn als Hobby schon viele Jahre. Seit zwei Jahrzehnten legt er als DJ auf, unter anderem in der Diskothek Viva in Geisenfeld. Auch als Sänger trat er mehrfach in Erscheinung. Bereits 2003, als damals 26-Jähriger, stand er auf der Bühne der ARD-Show "Immer wieder sonntags". Es folgten Teilnahmen an den RTL-Formaten "Das Supertalent" und " Deutschland sucht den Superstar". Bei beiden gelang ihm nicht der große Durchbruch, er überstand laut eigenen Angaben aber die ersten Auswahlrunden. " Dieter Bohlen war begeistert von mir", erinnert er sich und lacht.

