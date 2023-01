Burgheim

06:00 Uhr

Feuerwehr Burgheim löscht 2022 so viele Brände wie schon lange nicht mehr

Plus Der trockene Sommer hat auch die Feuerwehren gefordert. Neben abgeernteten Feldern mussten sie unter anderem auch ein Elektroauto löschen – was gar nicht so einfach ist.

Von Claudia Stegmann

Es war ein heißer Sommer, und es war ein trockener Sommer. Das machte sich nicht nur in der Natur bemerkbar, sondern auch bei der Feuerwehr Burgheim. "Wir hatten seit Jahren nicht mehr so viele Brände", bilanziert Kommandant Anton Gutjahr das vergangene Jahr. Zu 53 Einsätzen war die Wehr gerufen worden, in einem Drittel davon war Feuer im Spiel. Unter anderem brannten abgeerntete Felder, Mülltonnen, ein Jägerstand, ein Dieselaggregat und eine Wohnung. Alles in allem hatte die Burgheimer Feuerwehr mehr zu tun als vor der Corona-Pandemie.

