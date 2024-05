Der Berg wird zur Bühne beim Open Air in Eichstätt

Das Pfingstwochenende ist in Eichstätt Open-Air-Zeit. 40 Bands kommen am Freitag und Samstag auf den Elefantenbuckel, erwartet werden mehrere tausend Zuschauer.

Das Wetter war bestens, 4000 Menschen waren auf das Festivalgelände bei Eichstätt gekommen und Veranstalter und Polizei zeigten sich am Ende mehr als zufrieden: Das Open Air 2023 in Eichstätt war eine Veranstaltung, wie man sie sich nur wünschen konnte. Gerade auch deshalb, weil das Festival in den Jahren zuvor mit Corona und finanziellen Problemen turbulente Jahre erlebt hatte. Zeitweise stand sogar die Zukunft des Open Air auf dem Spiel.

Das Open Air am Berg in Eichstätt findet am 17. und 18. Mai 2024 statt

Das alles wollen die Veranstalter nun hinter sich lassen und am diesjährigen Pfingstwochenende wieder tausende von Besuchern auf den Elefantenbuckel locken. Zwei Tage lang, am 17. und 18. Mai, soll sich das Areal in ein Festival-Gelände verwandeln, und zwar in eines der größten in der Region. Auf zwei Bühnen - der Joke-Stage und der Elephant-Stage - werden an beiden Tagen 40 Bands auftreten.

Für Klein und Groß gibt es ein Programm beim Open Air am Berg in Eichstätt. Foto: Stefan Schramm

Die Stilrichtungen der Gruppen und Musiker, die in diesem Jahr nach Eichstätt kommen werden, haben eine große Bandbreite. Da stehen die finnischen Metal-Musiker von Crownshift ebenso auf dem Programm wie Lumpenpack mit ihrem rockigen Sound. Angekündigt sind auch Großstadtgeflüster, die Rapper von 102Boyz oder Deine Cousine. Nicht fehlen darf der traditionelle Weckruf am Samstagfrüh: Die Dollnsteiner Blaskapelle wird wie auch in den Jahren die Festivalgäste, die in ihren Zelten auf den Gelände übernachtet haben, mit zünftiger Musik aufwecken.

Wie schon im Vorjahr, so rechnen die Veranstalter vom Kulturverein Joke e.V. wieder mit rund 4000 Besuchern, berichtet Nico Leubert vom Orga-Team: "Das ist eine Größenordnung, mit der wir zufrieden sind." Wie viele Gäste dann aber tatsächlich am Freitag und Samstag kommen, hängt vor allen Dingen vom Wetter ab. Für genaue Wetterprognosen ist es zwar noch zu früh, allerdings ist der Kartenvorverkauf, der jetzt gerade richtig anläuft, laut Leubert schon einmal vielversprechend: "Wir sind ganz zufrieden."

Beim Open Air in Eichstätt gibt es spezielle Angebote für Familien

Einen besonderen Fokus wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf Familien mit Kindern legen. Denn manch einer, der bei den Anfängen den Open Air in den 90er Jahren selbst als Jugendlicher mitgefeiert hat, kommt jetzt bereits mit den eigenen Kindern. So spielt am Samstagnachmittag die Kinderband Kizz Rock, es gibt Kinderschminken und auch das Angebot zum Familiencamping wird in diesem Jahr beibehalten. Auf dem Areal ist ab 22 Uhr Nachtruhe angesagt, außerdem ist die Lautstärke dort gedrosselt. Generell will man auf dem gesamten Gelände die Themen Respekt und Rücksichtnahme in den Fokus nehmen. Wie es im Programmheft heißt, soll das Open Air "eine Feier der Vielfalt, der Freiheit und der gegenseitigen Achtung" sein.

Das erste Open Air am Berg fand im Jahr 1992 statt

Erstmals hat die Veranstaltung 1992 auf dem jetzigen Festivalgelände stattgefunden. Damals noch mit rund 500 Besucherinnen und Besuchern, hat sich das Open Air am Berg immer mehr zu einer festen Adresse bei vielen Musikliebhabern entwickelt. So gab es Veranstaltungen, in denen bis zu 8000 Gäste gekommen sind. Doch es folgten aufreibende Jahre für den Kulturverein Joke. Der Verein musste Insolvenz anmelden, nachdem der ehemalige Kassier Gelder veruntreut hatte und zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden ist.

Nicht nur die finanziellen Sorgen machten den Veranstaltern arg zu schaffen, auch die Pandemie. Als dann beim ersten Festival nach Corona im Jahr 2022 zunächst die Gäste ausgeblieben waren, startete die Organisatoren in den Sozialen Medien einen Hilferuf - mit Erfolg. Am zweiten Tag kamen deutlich mehr Gäste und die Zukunft des Open Air war gesichert.

Wenige Tage, bevor die knapp 300 Ehrenamtlichen mit dem Aufbau für die diesjährige Auflage begonnen haben, gab es dann noch eine schöne Botschaft aus Berlin: Der Verein bekommt eine Förderung durch den Bund für das Open Air am Berg. Insgesamt hatten sich mehr als 800 Veranstalter aus ganz Deutschland beworben, 141 von ihnen haben jetzt eine Zusage für Fördergelder von bis zu 50.000 Euro bekommen - unter ihnen auch der Joke e.V.

Dass es auch im nächsten Jahr weitergehen wird mit der Traditionsveranstaltung, steht schon fest. Im Jahr 2025 wird das Open Air am Berg am 6. und 7. Juni stattfinden. Weitere Infos gibt es unter www.openairamberg.de.