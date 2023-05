Die Regierung von Oberbayern sitzt jetzt auch in Ingolstadt

Am Dienstag ist die Außenstelle der Regierung von Oberbayern in Ingolstadt feierlich eröffnet worden. Was dies außer Arbeitsplätzen für die Stadt bedeutet.

Es ist viele hunderte Jahre her, da war Ingolstadt schon einmal Landeshauptstadt. Zwar nur kurz, wie Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf betonte, aber immerhin. Mit der Eröffnung der Außenstelle der Regierung von Oberbayern am Dienstagnachmittag bewegt sich Ingolstadt nun wieder in Richtung "Stadt der Behörden“.

Was vor gut drei Jahren seinen Anfang nahm, wurde damit in einem ersten Abschnitt vollbracht. 80 Dienststellen befinden sich bereits in Ingolstadt. Denn begonnen hat die Verlegung schon im Januar 2020. Damals hatte Ministerpräsident Markus Söder bei der Klausurtagung in Kloster Seeon seine neue Strategie zur Aufwertung der Region Ingolstadt bekanntgegeben. Der Plan sah unter anderem vor, die Regierungsbehörden teilweise aus München heraus in das Umland zu verlagern. Ingolstadt und Rosenheim bekamen den Zuschlag für Teile der Regierung von Oberbayern. Damals erhielt Ingolstadt auch ein zusätzliches Kontingent an Studienplätzen. So erhielt die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) in Neuburg 740 neue Studienplätze und in Ingolstadt noch einmal 212. Zusammen mit den Landkreisen der Region hatte Ingolstadt damals mit dem Ministerium und der Regierung von Oberbayern eine Arbeitsgruppe gegründet, um mögliche Standorte, Strukturen und Verkehrskonzepte zu erarbeiten.

Außenstelle der Regierung in Ingolstadt soll München entlasten

Die Lebensverhältnisse in Stadt und Land mehr anzugleichen, nannte Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, als ein wesentliches Ziel der Bayerischen Staatsregierung. Die Verlagerung von Behörden aus den Ballungszentren in ländlichere Regionen des Freistaates solle dazu einen wichtigen Beitrag leisten, sagte er. "Gerade in München sind der Verkehr und die Wohnungsnot nur mit größten Anstrengungen bewältigbar.“ In diesem Umsetzungspaket hatte das bayerische Kabinett unter anderem beschlossen, dass – zur Entlastung des Ballungsraums München und zur Stärkung des ländlichen Raums – bis zum Jahr 2030 jeweils 500 Arbeitsplätze der Regierung von Oberbayern nach Ingolstadt und nach Rosenheim verlagert werden. Innerhalb kürzester Zeit sei die erste Phase der Teilverlagerung realisiert und zwei Außenstellen eingerichtet worden, so der Bayrische Innenminister.

Natürlich seien nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Idee begeistert gewesen. Aber, so betonte Herrmann: "Niemand wird gegen seinen Willen nach Ingolstadt versetzt.“ Vielmehr habe man bis 2030 Zeit, die Stellen in Ingolstadt zu besetzen. Dabei helfe die natürliche Fluktuation, aber es könne auch unter den verschiedenen Behörden getauscht werden. "Wir werden die Belange der Beschäftigten respektieren.“ Schließlich spüre jede bayerische Behörde inzwischen den demografischen Wandel und, dass mehr Beschäftigte in Rente gingen, als aus den Schulen nachkämen. "Wir müssen uns als attraktiver Arbeitgeber beweisen.“ Und dies zeige sich auch in den neuen Räumen in Ingolstadt. So gebe es dort "Coworking-Zonen" sowie "Refresching-Areas". Und auch das Homeoffice spiele eine zunehmend wichtige Rolle. Sich mehrere Jahre Zeit zu nehmen, um die Außenstelle voll zu etablieren, heiße auch, die Infrastruktur vor Ort nicht zu überlasten. In Ingolstadt seien die Mieten inzwischen ebenfalls auf hohem Niveau, sagte Herrmann. "Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Mitarbeiter, der bisher aus der Region Ingolstadt nach München gependelt war, sich über kürzere Wege zur Arbeit freuen wird.“ So wundert es auch nicht, dass die Dienstelle des Innenministeriums in Ingolstadt in direkter Nähe zum Hauptbahnhof entstanden ist. Das helfe den Pendlerinnen und Pendlern, aber auch für Dienstreisen sei der Standort am Bahnhof perfekt.

Landesamt für Asyl zeige, dass Umsiedlung nach Ingolstadt funktioniere

Konrad Schober, Präsident der Regierung von Oberbayern, stellte vor allem die Nähe seiner Behörde zur Bevölkerung heraus, die die Eröffnung der Außenstelle in Ingolstadt mit sich bringe. Und Christian Scharpf betonte die Vorzüge Ingolstadts. Als fünftgrößte Stadt Bayerns und zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Oberbayern sei Ingolstadt nach wie vor eine wachsende Stadt. Im vergangenen Jahr habe man einen Zuzugsrekord von 3000 Neubürgern erreicht, was nun eine Einwohnerzahl von mehr als 143.000 Menschen bedeute. Und mit den 500 angestrebten Arbeitsplätzen in der Außenstelle der Regierung besitze Ingolstadt auch 4500 Beschäftigte in Behörden. Die Ansiedlung des bayerischen Landesamtes für Asyl und Rückführung zeige, dass solche Behördenum- und ansiedlungen funktionieren würden.