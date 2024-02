Doppelgängerinnen-Prozess: Auch Schahraban K. soll Mord gestanden haben

Vor dem Landgericht Ingolstadt wird derzeit der sogenannte "Doppelgängerinnen-Mord" verhandelt. Ein Zeuge belastet die Angeklagte Schahraban K.

Tag sechs im Doppelgängerinnen-Verfahren am Landgericht Ingolstadt: Heute sollen noch einmal Zeugen aussagen, die aus dem näheren Umfeld der Angeklagten stammen. Menschen, die etwas zum Tattag, dem 16. August 2022, und der Nacht darauf erzählen können. Der erste Zeuge erzählt von der 24-jährigen Schahraban K. Sie soll ihm von der Tat erzählt haben.

Er habe sie ungefähr einen Monat zuvor kennengelernt, sagt der Zeuge. Schon damals sei sie ihm komisch vorgekommen. Hätte ihm von "Kurierfahrten" erzählt. Wollte wissen, ob er kriminell sei. Sagte, dass es sie "bald nicht mehr geben werde" und fragte, ob ich einen "Reisepass klarmachen" könnten.

Schahraban K. machte einen hektischen Eindruck in der Nacht nach dem Mord

In der Nacht nach der Tat soll Schahraban K. den Zeugen angerufen haben, wie er erzählt. Sie trafen sich an einer Tankstelle und fuhren in einen Park. Dort sei sie sehr "hektisch" gewesen, "außer Rand und Band". Sie sei ständig aufgestanden und habe sich wieder hingesetzt oder sei hin und her gelaufen. Da habe sie so etwas gemurmelt wie: "Ich höre diese Stimmen. Und den Schlag auf den Kopf... Sie war so süß, so hübsch..." Schließlich habe sie auch gesagt: "Es musste ein unschuldiger Mensch sterben wegen mir." Er habe ihr das nicht geglaubt, erst als er am nächsten Tag einen Bericht in der Zeitung las. Dann sei er zur Polizei gegangen.

20 Bilder Doppelgängerinnen-Mord: Der Prozessauftakt in Bildern Foto: Luzia Grasser

Am Dienstag hatten bereits Zeugen berichtet, wie der zweite Angeklagte Sheqir K. die Tat gestanden habe. Er soll gesagt haben: "Für diese Hure habe ich ein unschuldiges Mädchen getötet" - zumindest behauptete das ein Zeuge.

Darum geht es im Doppelgängerinnen-Mord von Ingolstadt

Das wird den Angeklagten vorgeworfen: Am 16. August 2022 soll Schahraban K. gemeinsam mit Sheqir K. die 23-jährige Khadidja O. getötet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll die heute 24-jährige Deutsch-Irakerin gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hinsichtlich beider Beschuldigter lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und Mord. Schahraban K. hat jedoch bereits eine Erklärung abgegeben, in der sie sich selbst als unschuldig dargestellt und ihren Mitangeklagten Sheqir K. schwer belastet hat. Der 25-jährige Kosovare Sheqir K. hat sich bislang noch nicht geäußert.

Lesen Sie dazu auch