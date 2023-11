Drohne transportiert erstmals Notfallmedikamente

Eineinhalb Jahre hat das Genehmigungsverfahren gedauert. Doch jetzt liefern Drohnen Medikamente vom Klinikum Ingolstadt in die Region. So verlief der erste Flug.

Weit länger als geplant hat es gedauert. Am Dienstag war es dann so weit. Eine autonom operierende Drohne startete vom Dach des Klinikums Ingolstadt zu ihrem Jungfernflug und brachte ein Medikament zur Ilmtalklinik nach Pfaffenhofen. Med-in-Time nennt sich das Projekt, mit dem nicht nur getestet wird, ob der Medikamententransport von der einzigen zentralen Klinikapotheke in Ingolstadt zu den Krankenhäusern, Rettungsdiensten und Rehakliniken in der Region 10 mit Drohnen bewerkstelligt werden kann, sondern auch noch, ob dabei Kosten, CO2-Emissionen und viel Zeit gespart werden können.

Die Drohne schaffte die rund 43 Kilometer zwischen dem Klinikum und der Ilmtalklinik am Dienstag in 38 Minuten – und das, obwohl sie nicht auf direktem Weg fliegen konnte. Mit dem Auto dauert das, je nach Verkehrslage, schon mal die doppelte Zeit. Allerdings hat auch die Drohne Einschränkungen. Wind und Wetter müssen in den vorgegebenen Limits sein. Und nachts darf die Drohne – bisher zumindest – nicht fliegen.

Drohnenflug am Klinikum Ingolstadt: Genehmigung dauerte eineinhalb Jahre

Angestoßen und mit einer knappen Million Euro gefördert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr fanden sich in Ingolstadt das Klinikum, der Landkreis Pfaffenhofen mit seinen Ilmtalkliniken, die Technische Hochschule Ingolstadt (THI), das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und der Drohnen-Spezialist Quantum Systems zusammen, um das Projekt nicht nur theoretisch, sondern praktisch umzusetzen - mit dem Ziel, den Menschen einen echten Nutzen damit zu bringen.

Sie waren und sind in dem Projekt Med-in-Time aktiv: (von links) Andreas Tiete (Geschäftsführer Klinikum Ingolstadt), Pierre Ulfig (Quantum Systems), Peter Linhardt (Leiter Zentralapotheke Klinikum Ingolstadt), Alexander Rave (TH Ingolstadt), Tamara Beschler (THI), Uwe Kippnich (Bayerisches Rotes Kreuz), Reinhard Brandl (Deutscher Bundestag), Birgit Stimpel (Landratsamt Pfaffenhofen). Foto: Manfred Dittenhofer

Vor dem ersten Start der Drohne wurde das Konzept noch einmal vorgestellt. Bereits 2019 begannen erste Überlegungen, wie man Drohnen nutzbringend einsetzen könnte. Ende 2022 war das Forschungsprojekt dann im Grunde abgeschlossen. Die Drohne flog aber erst einmal nicht. Das Luftfahrtbundesamt hatte bis dahin keine Flugerlaubnis erteilt. Der komplexe Luftraum spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle, liegt Ingolstadt doch direkt in der Kontrollzone des Flugplatzes Manching und in direkter Nachbarschaft zum Luftwaffen-Fliegerhorst in Neuburg. Und selbst der dichte Flugverkehr vom und zum Airport München durfte nicht vernachlässigt werden. Eineinhalb Jahre dauerte letztendlich das Genehmigungsverfahren. So waren es nicht die technischen Hürden, die den Erstflug der Transportdrohne verzögerten, sondern die rechtlichen.

Medikamententransport mit Drohne soll Zeit und Geld sparen

Wie der Leiter der Klinikumsapotheke, Peter Linhardt, betonte, nehmen die Notfall- und die Sonderlieferungen aus der zentralen Apotheke an die umliegenden Krankenhäuser massiv zu. Mit ein gewichtiger Grund seien die Lieferengpässe bei vielen Medikamenten. Wenn schnell geliefert werden müsse, spare man mit der Drohne vor allem während der Stoßzeiten in und um Ingolstadt viel Zeit im Vergleich zu Transportern und Autos, die sonst unterwegs sind. Die betriebswirtschaftliche Untersuchung, durchgeführt von der THI, kam zu dem Schluss, dass, neben dem offensichtlichen Zeitvorteil und der geringeren Luftverschmutzung – die Drohne fliegt elektrisch mit Akku – auch noch Geld gespart werden kann gegenüber den Fahrzeugen, die bisher geschickt werden. Das BRK begrüßte und begleitete ebenfalls das Projekt, sieht das Rote Kreuz in der Drohne doch ein Hilfsmittel bei Notlagen – als Materialtransporter oder wenn ein schnelles Lagebild von oben benötigt wird.

Die Akzeptanz solcher Drohnenflüge bei der Bevölkerung hatte das Landratsamt Pfaffenhofen mit Hilfe einer Umfrage untersucht. Und siehe da, die Menschen scheinen dieser Technik aufgeschlossen gegenüber zu stehen, wenn sie zu ihrem Wohle eingesetzt wird. Am meisten Sorge bereitet den Befragten die Datensicherheit und der unbefugte Zugriff durch Hacker.