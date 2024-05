Ein Toter, mehrere Verletzte und ein paar Bestohlene

Am Wochenende kam es in der Region zu mehreren Unfällen. Einer im Landkreis Eichstätt endete tödlich. Auch mit Diebstählen hatte es die Polizei zu tun.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Hofstetten und Böhmfeld. Aber auch sonst hatten Polizei und Rettungskräfte in der Region am Wochenende einiges zu tun.

Gegen 18.15 Uhr am Freitag fuhr ein 58-jähriger Ingolstädter von Böhmfeld nach Hofstetten. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Fahrspur eines entgegenkommenden 40-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt, berichtet die Polizei. Durch den heftigen Aufprall wurde der Ingolstädter in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr geborgen werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Fahrzeug des 40-Jährigen wurde durch den Aufprall in ein angrenzendes Feld geschleudert. Er und sein neunjähriger Sohn wurden leichtverletzt und vom Rettungsdienst in die Klinik Eichstätt gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Polizeiinspektion Eichstätt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Gutachter war im Auftrag der Staatsanwaltschaft zur Sicherung und Auswertung der Spuren am Unfallort. Die Straße blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehren Hofstetten und Böhmfeld waren für die Erste Hilfe und zur Unterstützung bei der Verkehrslenkung im Einsatz.

Mann verursacht in Ingolstadt Unfall und flüchtet

Ebenfalls am Freitag, aber ungefähr eine Stunde früher, ereignete sich in Ingolstadt auf der Theodor-Heuss-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 30.000 Euro entstand. Der 34-jährige Verursacher aus dem Landkreis Eichstätt fuhr mit seinem Skoda auf dem linken Fahrstreifen der Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung A9. Auf Höhe der Abzweigung zur Siemensstraße musste der vorausfahrenden Verkehr situationsbedingt abbremsen. Der Skoda-Fahrer fuhr daraufhin auf das Heck des vorausfahrenden Mercedes auf. Der Mercedes wurde durch den Anstoß auf den vorausfahrenden Audi aufgeschoben. Hierbei wurde sowohl der Beifahrer im Skoda als auch der Fahrer des Mercedes leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete nach der Kollision zu Fuß, konnte aber später erheblich alkoholisiert an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, außerdem hatte der Mann keinen gültigen Führerschein, teilt die Polizei mit. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Es kam zu beträchtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Unfallort.

Auch in Neuburg gab es am Freitag einen Unfall: Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus einem Grundstück auf die Richard-Wagner-Straße und übersah dabei ein herannahendes Auto. Der Fahrradfahrer wurde von der Fahrzeugfront des Autos erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der 67-jährige Autofahrer aus Neuburg blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2500 Euro.

Am Samstag gegen 13 Uhr wollte eine 71-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Karlskron im Kreuzungsbereich Josephenburg/Kirchstraße nach links abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Volkswagen eines 53-Jährigen. Sie fuhr diesem in die linke Fahrzeugseite, wodurch die Air-Bags des VW ausgelöst wurden. Der Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß Schmerzen im Nackenbereich. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Frau blieb unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, bis die Fahrbahn wieder frei war.

Diebe stehlen in Neuburg Pakete und einen Rucksack

Am Samstagnachmittag haben zwei bislang Unbekannte den Inhalt zweier vor einem Wohnanwesen in der Adlerstraße in Neuburg abgestellter Pakete entwendet. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und meldete sich bei der Polizei. Ein zurückgelassenes Paket konnte vor Ort sichergestellt werden, der Inhalt fehlte allerdings. Bei den Tätern handelt es sich laut Beschreibung um zwei männliche Kinder im Alter von circa zwölf Jahren. Der Inhalt der Pakete ist noch nicht bekannt. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 08431/6711-0.

Bereits am Donnerstag hat ein Unbekannter eine 70-jährige Neuburgerin beim Einkaufen in einem Supermarkt bestohlen. Die Frau befand sich zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr in der Edeka-Filiale am Südpark. Im Bereich der Getränkeabteilung bemerkte die Frau dann, dass ihr dunkler Rucksack verschwunden war. Im Rucksack befanden sich Bargeld im dreistelligen Bereich, ein Mobiltelefon sowie mehrere Dokumente. Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08431/6711-0.

Am Donnerstag gegen 22.50 Uhr entwendeten zwei Täter aus dem Innenhof eines Autohändlers in Schrobenhausen einen Staubsauger und eine elektronische Kettensäge. Die Gegenstände haben einen Gesamtwert von rund 300 Euro. Eine Videoaufzeichnung zeigt, dass es sich um zwei augenscheinlich männliche Täter im Alter zwischen 15 und 20 Jahren handelt. Zeugen mögen sich bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen unter der Telefon 08252/89750 melden. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10