Vier Verletzte bei Unfall auf der B 16

Ein 21-jährger Autofahrer aus Wettstetten ist auf der B 16 bei Manching mit dem Fahrzeug einer 30-Jährigen zusammengestoßen. Mehrere Menschen verletzten sich dabei.

Am Donnerstag gegen 21.20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Wettstettener mit seinem Audi auf der B 16 in Fahrtrichtung Neuburg und wollte nach links auf die A 9 einbiegen. Zeitgleich fuhr eine 30-jährige Manchingerin mit ihrem VW ebenfalls auf der B 16, aber im Gegenverkehr. Beim Abbiegevorgang des Audis kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer und zwei Insassen im Audi leicht verletzt. Alle vier verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und eine Person wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Manching war zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)

