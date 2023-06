Wieso Horst Seehofer die Franziskanerkirche retten will

Die Ingolstädter Franziskanerkirche soll eine Kirche bleiben. Bei der Rettung des Gotteshauses soll auch ein bekannter Name helfen.

Vor wenigen Wochen machte unter Ingolstädter Katholiken ein Schreckgespenst die Runde. Die Ingolstädter Franziskanerkirche an der Harderstraße, zwischen Amtsgericht und einem Café gelegen, könnte schon bald entweiht – im Kirchenjargon spricht man von profaniert – werden. Der Grund: Immer weniger Kirchensteuerzahler sorgen dafür, dass dem Bistum Eichstätt das Geld ausgeht.

Bei einer Mahnwache haben sich zahlreiche Gläubige für den Erhalt der Franziskanerkirche eingesetzt. Foto: Luzia Grasser

Und nachdem die Kapuzinermönche das benachbarte Kloster im Frühjahr verlassen haben, wurden auch keine Gottesdienste mehr abgehalten. Seitdem stellt sich die Frage: Was soll mit dem Kloster, das dem Bistum gehört, und was mit der Kirche, die sich im Eigentum der Kirchenstiftung befindet, geschehen? Und so wurde auch eine Profanierung als Möglichkeit diskutiert.

Horst Seehofer setzt sich für den Erhalt der Franziskanerkirche ein

Doch dieses Szenario scheint nun abgewendet, die Kirche soll erhalten bleiben. Einer, der sich für den Erhalt der Franziskanerkirche als Kirche einsetzt, ist Horst Seehofer. Auf seine Initiative hin ist ein Unterstützerkreis entstanden, dem unter anderem auch Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf, der Eichstätter Generalvikar Michael Alberter sowie der Ingolstädter Stadtheimatpfleger Matthias Schickel angehören. Vorsitzender ist der Notar Franz Edler von Koch.

Seehofer ist in der Ingolstädter Innenstadt aufgewachsen. Von einer "besonderen Beziehung" zur Kirche spricht er. In seiner Jugendzeit seien die Franziskanermönche "Vertrauenspersonen" für ihn gewesen, dort habe er nach jeder Beichte seine Beichtzettel bekommen, die er danach zu Hause vorzeigen konnte. Und auch jetzt sei er immer mal wieder in die Kirche gegangen, um dort innezuhalten. Die Kirche "atmet Geschichte", sagt Seehofer, denn sie hat eine lange Tradition. Nahezu 750 Jahre lang, seit dem Jahr 1275, waren dort die Franziskaner und zuletzt die Kapuziner für die Seelsorge und die Beichte zuständig. "Mir war klar, dass ich alles tue, damit die Kirche eine Kirche bleibt", sagt Seehofer.

In der vergangenen Woche haben sich Vertreter der Kirchenstiftung, des Bistums Eichstätt, des Stadtdekanats Ingolstadt und des Unterstützerkreises im Büro von Christian Scharpf getroffen mit dem Ziel, der geschichtsträchtigen Kirche eine Zukunft zu geben. Die Kirchenstiftung und das Bistum sollen demnach für das pastorale Angebot verantwortlich sein, der Unterstützerkreis für die Finanzierung.

Seit 2006 haben die Kapuziner die Franziskanerkirche betreut

Die Kapuziner hatten seit 2006 die Franziskanerkirche betreut und im benachbarten Kloster gewohnt. Aus personellen Gründen hat der Orden im vergangenen Jahr jedoch beschlossen, sich aus Ingolstadt zurückzuziehen. Kloster und auch Kirche waren fortan geschlossen. Als die Diskussion über eine mögliche Profanierung entbrannt war, fand eine Mahnwache von Gläubigen vor der Kirche statt. "Verkauf ist Verrat", stand dort auf den Plakaten, oder auch "Du warst Heimat und Zufluchtsort".

Demnächst werden weitere Gespräche stattfinden, in dem der Unterstützerkreis mit Bistumsvertretern und Kirchenstiftung weitere Details besprechen wird. Konkrete Themen werden sein, wie die Kirche tagsüber für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Neben den administrativen Fragen wird im nächsten Schritt auch ein pastorales Konzept ausgearbeitet, sodass auch in Zukunft wieder Gottesdienste in der Franziskanerkirche gefeiert werden können. In dem Zuge soll auch die Kirchenverwaltung wieder vervollständigt werden und ein Priester als Kirchenrektor benannt werden. Von dieser Entwicklung unberührt bleibt die Zukunft des Klosters.