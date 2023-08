Irsching

Explosion in der Bayernoil-Raffinerie: Fünf Jahre nach dem großen Knall

Die gewaltige Explosion in der Bayernoil-Raffinerie vor fünf Jahren, am 1. Septeber 2018, hat hohe Schäden verursacht.

Plus Am 1. September 2018 gab es eine riesige Explosion bei Bayernoil in Vohburg. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Mitarbeiter.

Von Manfred Dittenhofer, Luzia Grasser

Vor fünf Jahren zerriss eine Explosion die Wochenendruhe in Vohburg und Irsching. Bei der Bayernoil-Raffinerie war nichts mehr so wie vorher. Die Detonation, die bis nach Ingolstadt und weiter zu spüren war, und der anschließende Brand zerstörten große Teile der Produktionsanlagen und beschädigten viele Gebäude auf dem Gelände. In der Umgebung wurden über 1000 Häuser in Mitleidenschaft gezogen.

Heute, fünf Jahre danach, werden auf dem Werksgelände immer noch die Schäden von damals beseitigt und es wird emsig gebaut. Die Produktion selbst lief nach dem Unfall am 1. September 2018 im Mai 2019 teilweise wieder an. Im Herbst 2019 wurden die vollen Produktionsumfänge wieder erreicht, nachdem alle noch intakten technischen Anlagen und Ausrüstungen gereinigt, gewartet, repariert, überprüft und vom TÜV freigegeben worden waren.

