Bauernprotest: Traktoren-Demo zieht durch das Donaumoos

Rund 25 Landwirte aus Karlshuld, Königsmoos und Neuburg fuhren mit Schildern an ihren Traktoren durch das Donaumoos, um gegen die Ampel-Beschlüsse zu demonstrieren.

Der Bauernprotest geht weiter, auch vor der offiziellen Aktionswoche ab 8. Januar. So trafen sich am Samstagvormittag rund 25 Landwirte aus Karlshuld, Königsmoos und Neuburg auf dem Karlshulder Volksfestplatz. Ziel war es, mit einer Schlepperkolonne durchs Donaumoos und Schildern auf die für ihre Betriebe existenzbedrohliche Kostenexplosion hinzuweisen, die die Berliner Ampelkoalition mit ihren Plänen, unter anderem zur Besteuerung des Agrardiesels, herbeiführt - so die Sorge der Betroffenen.

Traktoren-Demonstration in Karlshuld und dem Donaumoos

„Ich bin Landwirt, ich kann dumme Menschen nicht heilen, aber ich kann sie ernähren“, war unter anderem auf den an die Bulldogfronten und -seiten montierten Schildern zu lesen. Zwei Polizeifahrzeuge eskortierten den Tross aus rund 25 Traktoren, der sich von Karlshuld nach Obergrasheim, Berg im Gau, Siefhofen und wieder zurück zum Volksfestplatz bewegte. Den Karlshulder Kreisverkehr sperrten die Polizisten für den übrigen Verkehr, bis die Bulldog-Demo ihn passiert hatte.