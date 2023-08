Diesen prominenten Paten hat das 100. Wisentkalb im Donaumoos

Vor wenigen Wochen wurde im Wisentgehege am Haus im Moos in Kleinhohenried das 100. Kalb geboren. Horst Seehofer wird die Patenschaft übernehmen.

Im Wisentgehege am Haus im Moos in Kleinhohenried gibt es erneut einen Grund zum Feiern. Passend zum 20-jährigen Bestehen der Einrichtung in diesem Jahr hat das 100. Kalb vor wenigen Wochen das Licht der Welt erblickt. Für die noch namenlose Jungkuh hat der Donaumoos-Zweckverband als Träger des Geheges nun einen prominenten Namensgeber gewonnen: Der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer wird die Patenschaft übernehmen und dazu Mitte September ins Donaumoos kommen.

Es wirkt noch ein wenig ängstlich und weicht seiner Mutter Ikried kaum von der Seite. Doch schon bald wird das Wisentmädchen, das schon jetzt rund 40 Kilogramm auf die Waage bringt, im Mittelpunkt stehen. Bei einer kleinen Feier wird die junge Kuh demnächst von Horst Seehofer ihren Namen bekommen. Wie das Tier heißen wird, wird der bekannte Politiker und ehemalige Ministerpräsident aus Ingolstadt selbst entscheiden. Einzige Vorgabe: Der Name muss mit den drei Buchstaben „Don“ beginnen – passend zum Geburtsort des Tieres im Donaumoos.

Wisentgehege in Kleinhohenried begrüßt das 100. Kalb

„Mit der Patenschaft würdigen wir das jahrzehntelange Wirken von Horst Seehofer für unseren Landkreis“, freut sich Neuburg-Schrobenhausens Landrat Peter von der Grün, zugleich Vorsitzender des Donaumoos-Zweckverbands, über den prominenten Paten. Und der Kreischef ergänzt: „Gleichzeitig würdigt unser früherer Ministerpräsident damit auch unsere mittlerweile 20-jährigen Bemühungen für den Erhalt des größten Landsäugetieres in Europa.“

Seit 2003, und damit seit 20 Jahren, gibt es das Gehege beim Haus im Moos im Kalrshulder Ortsteil Kleinhohenried nun; längst ist es das größte in ganz Süddeutschland. Wie wichtig der Nachwuchs aus dem Donaumoos ist, zeigt auch der gesamte Bestand der Art. Denn mit etwa 10.000 Tieren gilt der Wisent offiziell nach wie vor als potenziell gefährdet.

Horst Seehofer ist Namensgeber für Wisentkuh aus dem Donaumoos

Aus diesem Grund – und auch weil sich die Finanzierung der Herde als Kraftakt erweist – hofft der Donaumoos-Zweckverband auf weitere Unterstützer. Wer das Arterhalt-Projekt im Donaumoos unterstützen will, kann sich jederzeit zu einer Spende bereit erklären. Mit einer Patenschaft kann man sich gezielt für den Ausbau und den dauerhaften Fortbestand der Wisentherde engagieren. Der Förderbeitrag wird ausschließlich für die Betreuung der Tiere, Futter, Beschaffung und Transport von Zuchttieren sowie die Instandhaltung der Gehegeeinrichtung eingesetzt.

Alle Projekt-Paten bekommen eine persönliche Paten-Urkunde, mit der sie Ihr Engagement jederzeit sichtbar machen können. Sie erhalten für die Zeit der Patenschaft zudem freien Eintritt ins Haus im Moos, dem Freilichtmuseum und natürlich dem Wisentgehege. Gleichzeitig wird damit ein innovatives Projekt unterstützt, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch eine neue Form der Grünlandnutzung zum Erhalt des größten süddeutschen Niedermoores beizutragen.

Eine besonders niederschwellige Art sind neue Postkarten, die Interessierte einfach an den Zweckverband senden und damit ihre Spendenbereitschaft signalisieren können. Die Karten samt Wisent-Motiven gibt es im Haus im Moos sowie bei den Infoständen des Donaumoos-Zweckverbands, also beispielsweise beim Museumsfest am 10. September. Bei dieser Gelegenheit können Besucher auch einen Blick auf Wisentkalb Nummer 100 sowie die weiteren Jungtiere werfen. Insgesamt sind heuer sieben kleine Wisente im Donaumoos auf die Welt gekommen. (AZ)

Weitere Informationen gibt es unter www.wisentgehege-donaumoos.de im Internet.