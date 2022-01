Neuburg

21:19 Uhr

Drei Demos in Neuburg: Erstmals Gegenwind für "Spaziergänger"

Auf dem Neuburger Schrannenplatz trafen sich am Montagabend knapp 40 Personen, um ihren Unmut über die unangemeldeten Corona-Protestmärsche kundzutun. Zu der Veranstaltung hatte die Gruppierung WIND geladen.

Plus Am Montagabend protestieren wieder einmal „Spaziergänger“ in Neuburg. Erstmals stellt sich ihnen eine Veranstaltung entgegen. Und dann gibt es noch eine weitere "Versammlung".

Von Andreas Zidar

Die sogenannten „Spaziergänger“, die wöchentlich durch Neuburg ziehen und ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen kundtun, erhalten erstmals Gegenwind. Am Montagabend folgten 37 Personen dem Aufruf der Gruppierung WIND und versammelten sich unter dem Motto „Demokratische Regeln gelten für alle“ auf dem Schrannenplatz. Zeitgleich fanden zwei weitere Versammlungen in Neuburg statt, neben dem mittlerweile bekannten „Spaziergang“ auch eine Kundgebung im Hofgarten.

