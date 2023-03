Neuburg

vor 50 Min.

Flüchtlinge demonstrieren vor dem Landratsamt – Behörde sucht Lösungen

Ukrainische Flüchtlinge haben am Donnerstagvormittag vor dem Landratsamt in Neuburg demonstriert, unter anderem mit einem Plakat mit der Aufschrift "Wir möchten nicht weg".

Plus Ukrainische Flüchtlinge demonstrieren am Donnerstag vor dem Landratsamt in Neuburg, weil sie nicht wegziehen wollen. Die Behörde organisiert ein Gespräch.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Gut ein Dutzend ukrainische Flüchtlinge, darunter viele Kinder, haben am Donnerstagvormittag vor dem Landratsamt in Neuburg demonstriert. Sie hielten Bilder und Schilder hoch, auf denen Sätze wie "Wir möchten nicht weg" oder "Wir Kinder sind müde von dem Krieg in der Ukraine" standen. Wie berichtet, wehren sich die Menschen dagegen, dass sie ihre Unterkunft am Donauwörther Berg in Neuburg, wo sie ein Jahr lang wohnen konnten, verlassen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen